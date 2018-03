CCOO i UGT criden a sortir al carrer per defensar les pensions

Els sindicats majoritaris criden a la participació de la manifestació de dissabte. Foto: ND

CCOO i UGT criden a la paricipació del centenar de manifestacions d'arreu de l’estat en defensa de les pensions d'aquest dissabte a les 11 del matí. Els sindicats majoritaris conviden a tota la societat a participar en les diferents marxes per denunciar “unes polítiques injustes imposades pel govern central”. Segons els sindicats, el principal problema que perjudica els jubilats no és la legislació vigent, sinó les reformes laborals que ha dut a terme Mariano Rajoy. A Barcelona la concentració tindrà lloc a la plaça Urquinaona i s'arribarà fins la Delegació del Govern.Els organitzadors de les manifestacions conviden a tota la ciutadania a participar en les mobilitzacions, ja que “no només és un problema dels pensionistes, sinó que també afecta els treballadors”. El Secretari General d’UGT a Catalunya, Camil Ros, ha apuntat que “hi ha la mateixa quantitat de gent treballant a la seguretat social que anys anteriors, però hi ha menys ingressos. El problema està amb els salaris i això és culpa del Partit Popular”. Ros també ha recordat que les pensions són la dignitat de les persones que han treballat tota la vida i ha assegurat que “tots els diners que s’inverteixin en pensions van directament a la reactivació econòmica del país”.Segons el Secretari General de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, el principal causant d'aquesta situació ha estat el govern del Partit Popular. “El PP és el principal perill del sistema de pensions, ha buidat el fons de la seguretat social, indignant a més de 9 milions de pensionistes i jubilats”, ha declarat Pacheco. Davant de les declaracions de Mariano Rajoy d’aquesta setmana respecte a les pensions, el secretari general de CCOO a apuntat que “és una trampa, només pensa a callar els carrers”. Els sindicats han deixat ben clar que "fins que no es derogui la legislació actual" respecte a les pensions, no firmaran cap acord social.

