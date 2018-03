Tremosa avala el nomenament de De Guindos com a vicepresident del BCE

L'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa ha avalat aquest divendres la candidatura de l'exministre d'Economia Luis De Guindos a la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE): "Em sembla bé. No tinc cap objecció i espero que pugui fer un bon treball". En un esmorzar-col·loqui a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, ha dit que De Guindos va obtenir l'aval de l'Eurocambra "pels pèls" i que la decisió de l'Europarlament no és vinculant però que, en cas d'haver-s'hi oposat, l'exministre hauria quedat políticament tocat.Així, ha afegit que De Guindos tenia complicat l'aval de l'europarlament per no ser dona i per ser ministre, ja que, segons Tremosa, els països del nord d'Europa no veuen amb bons ulls que un ministre s'assegui a la taula del BCE. Igualment, ha explicat que li va advertir que, mentre mantenia la cartera d'Economia, presentant-se al càrrec, estava "erosionant la presumpció d'innocència del BCE, que era una cosa sagrada", és a dir, la independència de la institució.Normalment els candidats al BCE surten dels bancs centrals estatals, com el Banc d'Espanya, i, en cas d'haver ocupat un ministeri, se'ls demanava que estiguessin un temps fora del mateix abans d'assumir el càrrec en el BCE. A l'espera de saber quines carteres mantindrà De Guindos en la vicepresidència del BCE, Tremosa espera "treballar amb ell com amb els altres membres" de la institució, i ha vaticinat que ho tindrà difícil perquè arriba un moment a Europa de tocar els tipus d'interès, la qual cosa l'eurodiputat assumeix que es traduirà en més retallades."No tindrà un treball fàcil. És important que Espanya recuperi la cadira que va perdre el 2012, per la qual cosa només queda desitjar-li bona sort i bon treball", ha dit, després d'avalar el rescat bancari que va protagonitzar l'executiu a Espanya. Sobre aquest moviment, ha raonat que "s'havia de rescatar Bankia, perquè no hi havia altra i, tal com estava la prima de risc, va haver de demanar un rescat a Europa".Preguntat sobre les dificultats dels independentistes per formar un Govern a Catalunya, ha destacat que "ara és el normal, com ha succeït a Alemanya, on han trigat sis mesos, o a Espanya, on gairebé un any". "Anem a un escenari on costarà més fer govern en tots costats. No és especialment rar", ha expressat l'eurodiputat.El també coordinador dels Liberals Europeus (ALDE) de la Comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris ha presentat l'informe anual sobre política de competència, del qual és ponent. L'informe va ser aprovat en comissió parlamentària el 21 de febrer amb 49 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció, i ara es debatrà i votarà durant la sessió plenària del 16 al 19 d'abril.Entre altres coses, l'informe acusa Google d'abusar de la seva posició dominant i demana que la CE vetlli pel fet que la multinacional tecnològica compleixi el dictamen que va declarar il·legal el seu sistema de comparació de preus.A més, l'informe dona suport a aplicar les normes sobre ajudes estatals de manera estricta i uniforme a les companyies aèries europees; eliminar pràctiques deslleials com a ajudes estatals i evitar el finançament d'aeroports 'fantasma'; i aplaudeix que el govern espanyol hagi acabat amb l'acord bilateral pel qual els vols que sobrevolessin Rússia haguessin d'aterrar a l'aeroport madrileny de Barajas.

