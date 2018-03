Amnistia Internacional exigeix la llibertat «immediata» dels «Jordis» i retirar-ne els càrrecs

No es extraño que Amnistia Internacional tenga ya tan poco crédito en el mundo. Recuerdo cuando emitía algún informe hace años, y el país aludido intentaba rectificar para no ser señalado como un país cafre. Hoy día ni ellos se hacen caso... y no me extraña.

Su terminología no les permite decir "presos políticos" no sea que ofendan a alguna de las partes. El caso está en instrucción, así que mejor callar ante tamaña injusticia como es retener a gente sin estar inculpados de nada. Pero el informe sobre la decadencia de los derechos civiles lo tiene bien impreso, y no paran de repartirlo a todo aquel al que visitan para hacerse propaganda. Ayer al sr. Torrent. Ya han cumplido, todos contentos.

En fin, AI se ha convertido en otra de las muchas organizaciones inoperantes i totalmente prescindibles de nuestro mundo actual, como la ONU, que sólo sirven para alimentar amiguismo enchufado mientras hacen informes que no importan a nadie. Puro teatro para guardar las apariencias.