El jutjat que investiga la causa general contra l'independentisme demana reforços

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre i les presumptes irregularitats a l'entorn del procés sobiranista, rebrà reforços. Així ho ha decidit la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha anunciat que el jutge del jutjat d'instrucció 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso García, hi realitzarà tasques de reforç.D'aquesta manera, el jutge que instrueix la causa general contra l'independentisme, Joan Antonio Ramírez Sunyer, podrà dedicar-se en exclusiva a investigar si s'han comès delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons públics, prevaricació, desobediència i revelació de secrets, i es deslliurarà de la celebració de judicis per delictes lleus.Aquest reforç es realitzarà a través d'una comissió de serveis, que ha estat demanada pel jutjat de Barcelona, i que el magistrat justifica per la complexitat i l'elevat nombre de persones investigades en el procediment. En concret, més de 30 imputats, que ja han comparegut amb els seus advocats i procuradors, a part de la Fiscalia, l'advocacia de l'Estat, l'acusació popular i l'acusació particular. La causa, encara pendent de continuar la instrucció, consta ja de 21 volums, més de 7.400 folis i diverses peces separades.Precisament, aquest dijous el jutjat va avançar en la instrucció, amb la detenció del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, investigat per malversació de fons públics i desobediència, i l'escorcoll del seu domicili particular, el despatx que té a Palau de la Generalitat, i el registre a la seu d'Òmnium Cultural.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)