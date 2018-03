L'avís de Cuixart: «O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble»

la unitat pels drets humans (inclôs el dret d'autodeterminació), hi serà sempre per part dels demòcrates.

Ara, no em penso moure quan els grups polítics i organitzacions socials volen controlar l'impuls del poble.

La República es construeix des de baix, sinó els nostres representants poden tornar a caure en "pensar-se que saben el que li cal al poble". No deixarem que el totalitarisme del nacionalisme espanyol elimini la democràcia, però tampoc tornarem a confiar de nou en ERC i JxCAT, quan diguin que "no hi ha prous presons pel llarg llistat de representants disposats a tot", i a la mínima de canvi, que pensin a tornar a l'autonomisme. Que el poble va ser qui es va posar al davant de la VIOLÈNCIA policial