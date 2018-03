Cristiano Ronaldo, l'estrella del Reial Madrid. Foto: LFP

El Barça ja té rival als quarts de final de Champions: xxxx. Després de superar l'eliminatòria amb el Chelsea, els blaugrana afronten el penúltim escull per arribar a la final de Kiev. El sorteig s'ha celebrat aquest divendres a Nyon i no hi havia cap condicionant, és a dir, tots els equips es poden enfrontar entre si independentment de la lliga i de la seva classificació a la lligueta.Els partits d'anada es jugaran el 3-4 d'abril i els de tornada els dies 10 i 11 del mateix mes. Les semifinals, per la seva banda, es disputaran entre el 25-25 d'abril i l'1-2 de maig. La final serà a la capital d'Ucraïna el 26 de maig.: Zinédine Zidane: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric i Marco Asensio: campions: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16 i 2016/17.: 9/10El Reial Madrid arriba a quarts de final de la Champions –la seva competició- en el millor moment de la temporada. Sense opcions a la Lliga, eliminats a la Copa pel modest Fuenlabrada, l'irregular equip de Zinédine Zidane va fer un cop d'autoritat a vuitens eliminant el nou ric PSG de Neymar, Cavani i Mbappé. Cristiano Ronaldo –després de mesos molt discrets- torna a marcar gols de dos en dos ben assistit pels joves Asensio i Lucas Vázquez. A Madrid ja veuen possible la tercera Champions consecutiva.: Pep Guardiola: Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Leroy Sané i Sergio Agüero: vuitens de final: cap: 10/10Pep Guardiola ha aconseguit fer funcionar com un rellotge el Manchester City en la seva segona temporada a Anglaterra. Amb la Premier virtualment guanyada –i la Copa de la Lliga com a primer títol del de Santpedor en terres britàniques-, centren tots els esforços en una Champions on són hores d'ara l'equip més temible. Possessió, pressió i atacs continus continuen marcant l'ADN d'un entrenador català que ha aconseguit solidesa defensiva sense descuidar un atac quasi perfecte. És l'any dels cityzens?: Massimiliano Allegri: Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Miralem Pjanic i Gianluigi Buffon: finalista: 1984/85 i 1995/96: 8/10Dominador absolut del futbol italià en els últims anys, la Juventus és sempre un equip temible a Europa, especialment quan arriben a les rondes definitives. Als vuitens de final va patir de valent per superar el Tottenham de Mauricio Pocchetino, que va tenir la classificació a tocar després d'empatar a dos gols a Torí i d'avançar-se a Londres. L'any passat, després de superar sense problemes el Barça a quarts de final, es va endur una derrota rotunda a la final contra el Reial Madrid (4-1).: Jupp Heynckes: Robert Lewandowski, Thomas Müller, James Rodríguez, Thiago Alcántara: quarts de final: 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 i 2012-13: 9/10Després d'acomiadar Carlo Ancelotti i recuperar l'històric Jupp Heynckes per a la causa bàvara, el Bayern de Munic torna a ser un dels clars aspirants al títol. Amb una plantilla àmplia i trufada de qualitat que s'ha vist millorada per la incorporació del colombià James Rodríguez -cedit pel Reial Madrid-, el club alemany és un dels rivals més durs amb els quals pot topar en Barça en els quarts de final. A vuitens han superat amb molta solvència el Besiktas turc.: Vincenzo Montella: Luis Muriel, Wissam Ben Yedder, Steven N'Zonzi, Ever Banega: vuitens de final: cap: 6/10L'equip andalús, que ha viscut una temporada convulsa amb l'acomiadament d'Eduardo Berizzo com a entrenador i l'arribada de Vincenzo Montella, va superar inesperadament el Manchester United de Mourinho amb un 1-2 a Old Trafford. Es treuen l'espina de l'any passat, quan el sorprenent Leicester els va eliminar a vuitens de final. El Sevilla, que en la Lliga ha pecat d'irregularitat tot i formar part de les places que donen accés a Europa, és un dels rivals més accessibles que es pot trobar el Barça en els quarts de final.: Jürgen Klopp: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Sadio Mané: no es va classificar: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005: 7/10Els reds són un dels clubs per premiats d'Europa, però fa una dècada que no tasten les rondes finals. Amb un atac demolidor –Salah, Firmino i Mané, malgrat la pèrdua de Philippe Coutinho en direcció al Barça- i una defensa més feble tot i haver signat el defensa més car de la història -Virgil van Dijk-, el Liverpool de Klopp és un rival perillós quan té espais i pot córrer. Els conjunts de l'entrenador alemany sempre plantegen incomoditats en els rivals, especialment si juguen a casa.: Eusebio di Francesco: Edin Dzeko, Daniele de Rossi, Aleksandar Kolarov, Andrea Florenzi: no es va classificar: cap: 6/10La Roma, tradicional de les competicions continentals, va superar el Shakhtar Donetsk a vuitens de final i es perfila com un dels rivals més assequibles per al Barça. El principal perill prové del davanter bosnià Edin Dzeko i de l'experiència al mig del camp de Daniele de Rossi. Els italians han reforçat aquesta temporada la vessant tècnica amb la incorporació de Monchi com a secretari tècnic, artífex del millor Sevilla de la història.

