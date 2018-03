El «pastor» Junqueras i el «gos» Puigdemont, protagonistes a les Falles de València

Oriol Junqueras caracteritzat com un pastor d'atura Foto: ACN

València viu de ple les Falles 2018, un any on la situació política que viu Catalunya ha centrat bona part de l'atenció dels artistes fallers. La "plantà" dels monuments de les falles principals suposa el tret d’inici oficial als dies grans de les festes. Des de primera hora d'aquest divendres els carrers de la ciutat s’han omplert de monuments, que despleguen la seva càrrega satírica.Enguany el referèndum i les aspiracions sobiranistes, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, els empresonaments d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart així com la situació a Bèlgica de Carles Puigdemont o el canvi de seu social d'entitats bancàries tenen protagonisme. Així, Junqueras hi apareix caracteritzat com un pastor i Puigdemont com un gos d'atura.

