Albiol critica la sentència d'Estrasburg que absol els qui van cremar fotos del rei

Xavier García Albiol. Foto: ACN

El president del PP català, Xavier García Albiol, s'ha referit a la crema de fotografies del rei que es va produir ahir davant de la caserna de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia de Barcelona i a Girona. Albiol ha donat la seva opinió sobre la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg que absol dos condemnats per la justícia espanyola que van cremar fotografies del monarca. El dirigent popular ha assegurat que "respecta" les decisions judicials, però que li hagués agradat un altre tipus de sentència . Albiol ha admès que li hauria satisfet que als autors "els hagués caigut un pur". Sentències com la d'Estrasburg, ha afegit, "no ajuden a recuperar la normalitat", per assegurar que "la imatge del rei és un símbol de tots els espanyols".Albiol s'ha reunit aquest divendres amb la direcció de Societat Civil Catalana (SCC), encapçalada pel seu president, José Rusiñol. La trobada s'ha produït a 48 hores de la manifestació convocada per l'entitat unionista per aquest diumenge. Albiol ha elogiat la tasca en favor de la "convivència" feta per SCC i ha anunciat que serà ell mateix qui anirà a la concentració en representació dels populars catalans.La trobada s'emmarca en la pugna oberta entre el PP i Ciutadans pel vot unionista. A Catalunya, aquesta batalla té com a principals protagonistes Albiol i Inés Arrimadas. Societat Civil Catalana juga un paper important dins de l'univers unionista i per això, el president dels populars catalans ha volgut mostrar la seva sintonia amb SCC. El mes passat, Mariano Rajoy va rebre la cúpula de l'entitat a la Moncloa i, uns dies després, ho va fer a Barcelona Albert Rivera . Avui, després de la trobada a la seu del PP, el president de S, José Rusiñol, ha comparegut per fer una crida a assistir a la manifestació de diumenge, que tindrà com a principal protagonista l'exprimer ministre francès Manuel Valls.Albiol s'ha referit al viatge previst del president Carles Puigdemont a Suïssa i ha dit que el que fa cada dia que passa té menys rellevància perquè és "un desprestigi". "Cada vegada importa menys el que faci perquè és un desprestigi pels catalans". Sobre si s'hauria d'intentar emetre ordre de detenció contra Puigdemont, Albiol no ha volgut pronunciar-se, però ha fet una defensa encesa del jutge Llarena, dient que està actuant amb "imparcialitat i sentit comú". A diferència del Tribunal d'Estrasburg, les decisions del magistrat del Suprem sí que les considera justes.El president dels populars catalans ha tornat a demanar la constitució d'un nou Govern de la Generalitat, "però que sigui amb un candidat assumible, que no estigui hipotecat políticament i jurídica" i que "pugui treballar per tots els catalans". Sobre la possibilitat que hi hagi ple del Parlament el 21 de març, Albiol ha demanat que si és similar als anteriors, "Torrent s'ho hauria d'estalviar".

