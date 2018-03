L'empresa alemanya Henkell compra el 50,7% de les accions de Freixenet

Be, llevat que els alemany que s'han fet amb la majoria de l'accionariat d'aquesta empresa que sempre li ha donat l'esquena als catalans per abraçar l'espanyolisme mes reaccionari i franquista siguin com el tal Karl Jacobi que ens vol veure a tos empresonats, nosaltres ben poc notarem el canvi. no conec ningú del meu entorn que compri cap producte d'aquesta firma especialitzada en fer passar vinagre per cava.