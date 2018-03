VÍDEO Rajoy es fa «youtuber»

🎥 Hoy estreno mi nuevo videoblog contándote por qué #Soypopular. Os invito a verlo. MR



🔵 Los afiliados podéis participar en el concurso: https://t.co/iT9AhmjzrE pic.twitter.com/M7h8DgEGro — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 15 de març de 2018

Test sobre lo primero q se te ocurre al escuchar M.Rajoy: — Antonio🎗 (@AntonioBCN) 15 de març de 2018

El pobre no pasó de la ESO, como buen youtuber profesional — Xaernon (@Xaernon) 15 de març de 2018

¿Vas a subir Minecraft? — Ignacio 🚀 (@IgnacioEpicFail) 15 de març de 2018

¿Cuándo dejarás de hacer el imbécil y te pondrás a trabajar de verdad y a vigilar la corrupción de tu partido? — Madame de Clèves (@MmeDeCleves) 15 de març de 2018

No olvides acabar tus videos con la frase "si te ha gustado dale Like y no olvides suscribirte" — Alejandro Cabrera ☭ (@aleix_cabrera) 15 de març de 2018

Sube un especial abriendo sobres — Alex Ferrer (@AlexFerrer7) 15 de març de 2018

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha fet youtuber. En la primera entrega, publicada quest dijous al seu compte de Twitter, va aprofitar per explicar els motius pels quals es va fer del Partit Popular (PP). Va ser amb 26 anys, malgrat que amb 22 "ja penjava cartells". "Ho vaig fer en un moment en què el partit només tenia 9 diputats al Congrés", apunta, abans de desgranar tot el que "defensa" la formació. Per últim, agraeix el pas a aquelles persones que s'han afiliat a la formació recentment.Evidentment, aquest nou pas modernitzador del president espanyol ha fet esclatar de riure diversos usuaris de la xarxa, que no han desaprofitat l'oportunitat per retreure-li o fer mofa d'algunes de les seves accions.

