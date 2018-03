​VÍDEOS Detingudes sis persones en uns aldarulls a Madrid després de la mort d'un manter

#Directo |



Brutalidad policial en #Lavapies. Pegan a un hombre hasta que cae derrumbado mientras la policia le sigue pegando. pic.twitter.com/FpEZVX6ae9 — PoderPopular.info (@PoderPopularWeb) 15 de març de 2018

Agressions i trets per part dels antiavalots a #Lavapies, a Madrid, després de la mort d’un venedor ambulant.

Mmame Mbage ha mort d'un infart després de ser perseguit per la policia per vendre al carrer.pic.twitter.com/r32XBPDtJF — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de març de 2018

Jóvenes queman contenedores en el madrileño barrio de #Lavapiés tras la muerte de un mantero https://t.co/nXnsQGYiA6 pic.twitter.com/hR6E3Wjdy3 — Europa Press (@europapress) 15 de març de 2018

Un total de sis persones de nacionalitat espanyola, entre elles un menor i una dona, han estat detingudes durant la nit d'aquest dijous pels incidents registrats al barri de Lavapiés després de la mort d'un manter. Als aldarulls, 19 persones han resultat ferides de caràcter lleu, 15 del les quals agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional espanyola, segons fonts d'Emergències Madrid. Les quatre persones que participaven a les protestes i que han resultat ferides han patit talls a la cara i el coll i algunes contusions al cap.La protesta per la mort d'un manter ha provocat aldarulls, s'han cremat contenidors i una entitat bancària, s'han format barricades i s'han provocat danys al mobiliari urbà.Les circumstàncies de la mort del manter encara s'investiguen i hi ha diverses versions. Segons els companys de la víctima, va patir un infart després de ser perseguit per la policia.Una primera convocatòria espontània va reunir aquest dijous més de mig centenar de companys del mort, que van mostrar la seva indignació. Una vintena d'ells van començar a cremar contenidors, la qual cosa va fer necessària l'actuació dels Bombers. També van causar danys a les papereres i altres tipus de mobiliari urbà, aixi com en diversos vehicles i motocicletes. Els comerciants de la zona van optar per tancar els seus establiments.Agents de la policia nacional van entrar a la plaça de Lavapiés als volts de quarts d'11 de la nit, i van carregar contra els manifestants, disparant també pilotes de goma. Alguns dels reunits van començar a tirar-els-hi pedres i ampolles.Un dels moments més tensos s'ha viscut quan s'ha cremat una sucursal bancària que ha obligat a desallotjar els veïns.La policia ha tallat completament la zona. A les dues de la matinada s'ha anat recobrant la normalitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)