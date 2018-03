El sobiranisme torna al carrer pels cinc mesos d'empresonament dels «Jordis»

Manifestació pels quatre mesos d'empresonament dels Jordis. Foto: Adrià Costa

L'ANC i Òmnium han convocat per aquest divendres a les 19:00 hores concentracions davant dels ajuntaments coincidint amb els cinc mesos de l'empresonament "injust" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L'ANC i Òmnium han convocat per aquest divendres a les 19:00 hores concentracions davant dels ajuntaments coincidint amb els cinc mesos de l'empresonament "injust" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Manifestació de l'ANC a Barcelona Foto: Albert Alemany

Les entitats volen que el sobiranisme torni a omplir el carrer, allà on ha protestat dia sí i dia també contra la repressió de l'Estat i ha mostrat al món el seu anhel de llibertat. La convocatòria, a més, arriba 24 hores després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu d'Òmnium Cultural en el marc d'un nou dispositiu contra el referèndum de l'1-O "Sortim a les places de tot el país per demanar la seva llibertat i també la de Joaquim Forn i Oriol Junqueras",demanen les entitats independentistes. En el cas de Barcelona, la concentració està convocada a la plaça Universitat.Fa cinc mesos que Sànchez i Cuixart estan a Soto del Real en presó preventiva acusats de sedició i rebel·lió per la manifestació davant del departament d'Economia del passat 20 de setembre. En el cas de Sànchez, el Tribunal Suprem ha denegat la seva excarceració perquè pogués ser investit president de la Generalitat.La convocatòria arriba després de la mobilització de diumenge passat organitzada per l'ANC, que va exigir la implementació de la República des de la Via Laietana de la capital catalana. Aquest passat cap de setmana també Òmnium Cultural ha celebrat la seva assemblea i ha aprovat el pla estratègic, que es concentrarà en ampliar la majoria a favor de la República interpel·lant a sectors no independentistes.

