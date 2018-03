Catalá agraeix als fiscals catalans la «lleialtat i fermesa» davant del procés

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha agraït aquest dijous al vespre a la cúpula de la fiscalia catalana el seu compromís, "lleialtat i fermesa" amb la Constitució i la legalitat espanyola durant el procés sobiranista català, que ha qualificat com uns "moments de gravetat extrema i inèdits en 40 anys de democràcia".El ministre s'ha mostrat orgullós del paper dels fiscals catalans enfront d'actes contrari a l'ordre constitucional i per haver generat en la societat "confiança en l'estat de dret", cosa que ha conduit a certa "serenitat". El ministre ha fet aquest discurs en un acte on ha imposat condecoracions a pràcticament tota la cúpula de la fiscalia de Catalunya, començant pel seu fiscal superior, Francisco Bañeres, tres dels quatre fiscals en cap provincials i dos exfiscals en cap provincials. Tots han reiterat el seu compromís amb la "legalitat i l'estat de dret" davant d'un "envit que buscava la proscripció institucional", segons Bañeres.En el seu discurs final, el ministre ha repassat i elogiat la trajectòria de tots els condecorats, però ha destacat especialment l'elogi que ha fet de l'exfiscal en cap de Barcelona Ana María Magaldi, a qui ha elogiat el seu "valor" per no "acotar el cap" davant dels insults rebuts per simpatitzants independentistes durant el judici contra Artur Mas pel 9-N, cosa que, segons Catalá, va simbolitzar l'autoritat de tota la fiscalia i la imatge de l'estat de dret.

