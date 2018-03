​VÍDEOS Taxistes de Barcelona bloquegen l'estació del Nord per protestar contra Uber

Els taxistes no han esperat gaire per exhibir al carrer el seu enèrgic rebuig a la tornada d'Uber a Barcelona . En el tercer dia ja han exhibit una primera mostra de força al carrer bloquejant l'entrada i sortida d'autobusos de l'estació del Nord de la capital catalana durant una hora. El motiu és que Tibus, una filial d'Alsa, és la propietària de les 120 llicències de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) que han començat a oferir els serveis d'Uber a la ciutat, segons han publicat diversos mitjans aquesta setmana.

Els concentrats han advertit que la setmana que ve continuaran les protestes contra Uber, però no han concretat de quina manera. Aquest dijous han acudit a l'estació del Nord desenes de taxistes que han iniciat la protesta impedint la sortida de l'autobús d'Alsa que havia de partir a les 20.00 h cap a Lleida. En tot cas, uns minuts abans han avisat l'empresa que realitzarien l'acció, i la companyia ha optat per fer baixar el passatge. El bus ha intentat sortir sense passatgers, però ha hagut de fer marxa enrere. Un altre vehicle de la mateixa empresa que arribava a l'estació ha continuat la marxa en veure que hi havia la concentració de taxistes.També han intentat entrar a un bus de l'empresa Elitur Trans sense aconseguir-ho. L'entrada i sortida de l'estació ha estat totalment bloquejada durant 40 minuts, fins que els taxistes s'han obert a permetre la circulació de tots els busos que no siguin d'Alsa, començant per un amb alumnes d'una escola. La protesta s'ha allargat encara 20 minuts més. Segons la versió dels concentrats, ha estat la Guàrdia Urbana que, per seguretat, ha tallat tot el trànsit, però que ells pretenien només bloquejar Alsa.Alberto Álvarez, d'Élite Taxi, ha explicat que aquest mateix dijous han enviat un correu per posar-se en contacte amb Alsa, però no han rebut resposta i per aquest motiu han decidit passar a l'acció. "Volem fer soroll perquè ens prestin atenció", ha indicat. Els concentrats han insistit en el fet que, "si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra", i han difós un vídeo amb les seves reivindicacions.Entre els taxistes entenen que el servei que presten empreses com Uber els representa uns "competència deslleial" perquè els pot restar negoci i competeixen en desigualtat de condicions –el taxi és un sector altament regulat i les VTC molt menys-, i fa mesos que estan en peu de guerra per evitar la seva proliferació. Segons ha relatat Álvarez, amb mesures com el bloqueig d'Alsa pretenen evitar que es faci negoci amb les VTC. "Si ells no ens deixen guanyar diners a nosaltres, nosaltres tampoc els deixarem guanyar diners a ells", ha advertit, i ha sentenciat: "Si ens foten, nosaltres els fotrem a ells".

