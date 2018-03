No moure's del carrer

Està molt dit, però no per això deixa de ser tan cert com necessari de recordar: la repressió no es pot normalitzar. Ahir, amb els escorcolls i les detencions a Òmnium i al Palau de la Generalitat i al secretari de Difusió Toni Molons , la gent va tornar a sortir al carrer. Després de la desorientació inicial al matí, perquè l'entitat va demanar que ningú es presentés davant la seva seu a donar suport per evitar ser investigats de nou per sedició, a la tarda es van concentrar centenars de persones a la plaça de Sant Jaume. També davant la caserna de la Guàrdia Civil a Gràcia. Avui fa cinc mesos que els "Jordis" estan empresonats i davant els ajuntaments del país i a la plaça de la Universitat de Barcelona s'han convocat concentracions a les set de la tarda.L'independentisme no pot perdre el carrer i la repressió no pot derivar en la paràlisi del seus dirigents. Seria mortífer. Mantenir viu el conflicte és necessari per seguir fent passos cap a la República perquè l'Estat no està disposat a afluixar. Ens ho demostra cada dia mentre els països europeus ( ahir era el cas de Suïssa ) van per una altra banda. Sobre les concentracions després de la ràtzia d'ahir llegiu la crònica de l'opinió d'

L'independentisme no pot perdre el carrer i es prepara per recuperar més aviat que tard la Generalitat, una institució autonòmica amb una àmplia capacitat de gestió encara i, sobretot, un poder simbòlic fort. Us expliquem en una primícia dediversos detalls sobre les conselleries i els mecanismes d'investidura que, en secret, van signar dimarts Junts per Catalunya i ERC per formar govern. Li falten, però, els vots de la CUP o que Puigdemont i Comín deixin l'acta. La dirigent i exdiputada de MES Magda Casamitjana té clar el que toca: que els dos exiliats a Brussel·les renunciïn a l'acta. Ho explica en aquesta interessant entrevista deAvui al migdia a la seu de la UEFA a Nyon, sorteig de quarts de la Champions. El Barça és al bombo per onzè any consecutiu. Amb la Lliga gairebé al sarró, els de Valverde volen evitar el City de Guardiola, que és un dels rivals més forts. També hi ha el Madrid que, per variar, tindrà sort. Ara bé que jo, posats a fer, que ens toqui el Madrid: són més fàcils de tombar a dos partits que a un en una possible final, que aquest any serà a Kiev. En aquesta guia de campions podeu repassar els set rivals dels barcelonistes.Dilluns torna "El despertador" i ho fa amb una cançó per arrencar la setmana. Feu-me arribar propostes contestant aquest mail o escrivint-ne un a [email protected] . I per cert que avui toca felicitar molt als amics de, el diari cultural adscrit ai impulsat per. Van rebre el merescut Premi Nacional de Cultura . Bon cap de setmana!Ho explicava l'altre dia a El Despertador arran de la presentació del dietari a Madrid. El llibre de Santi Vila ha agradat als cercles de poder de la capital espanyola. Ahir va ser el torn del president del grup Prisa i exdirector d'El País,. Va escriure El dia dels traïdors i, tendre i sensible com és, afirmava que l'escrit de l'exconseller de Mas i Puigdemont "és una purga del seu cor com a resposta a les ofenses dels seus, o dels que un dia ho van ser, que el van titllar públicament i privada de covard i traïdor per no sumar-se a una declaració unilateral d'independència". Per Cebrián, els únics traïdors són "Puigdemont i altres petits sequaços".El filòsof i articulista Jordi Graupera va visitar ahir Carles Puigdemont a Waterloo . Li volia presentar de primera mà el seu projecte de llista independentista per Barcelona que vol encapçalar i que busca suports, començant pel de Junts per Catalunya. De moment ha convocat per dimarts una conferència al Teatre Victòria i el ritme de confirmacions d'assistència és alt. Lògicament, hi serà la plana major de Demòcrates (Graupera va ser membre actiu de la campanya Demòcrates pel Sí articulada entorn la formació de Toni Castellà) però també representants d'altres partits. De Junts per Catalunya han confirmat assistència a la conferència de Graupera, que tal com va avançarfa una setmana proposarà primàries sobiranistes , dos pesos pesants,Significatiu per mesurar com ha caigut el seu moviment.El 16 de març de 1938, avui fa just 80 anys, es van iniciar els darrers grans, que van massacrar durant tres dies la població civil de la ciutat. Van causar nombrosos danys materials i un miler de morts. Pel gran volum de projectils, és considerat el primer bombardeig de saturació de la història (es van generalitzar a la Segona Guerra Mundial) i, després del de Gernika, és el que més morts va fer en un dia. Les ràtzies van tenir com a protagonistes els avions feixistes italians i alemanys. Així es veia el centre de la ciutat des d'un dels bombarders.El 16 de març de l'any 1943, avui fa 75 anys, naixia a Barcelona la periodista. Ha treballat a La Prensa, Garbo, Fotogramas, Mundo Diario, Tele/eXpres, El Papus, Por Favor i La Calle a més de El País, el diari on s'hi va estar més temps i on va ser reportera internacional a més de columnista. Els desacords amb la línia editorial del diari de Prisa la van dur a abandonar-lo el 2014. Darrerament havia escrit a Mongolia o Alternativas Económicas. Les seves novel·les li han valgut guanyar els premis Planeta i Nadal. Albert Om va ser el seu convidat un cap de setmana

