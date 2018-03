Els concentrats davant la caserna de la Guàrdia Civil es desplacen cap a la Diagonal i la tallen

EN DIRECTE Crema de fotos del rei Felip VI davant la caserna de la Guàrdia Civil, a Travessera de Gràcia de Barcelona; ho explica @aidamboixhttps://t.co/YYqVgT9Vnk pic.twitter.com/xZ6IsHDw56 — NacióPolítica (@naciopolitica) March 15, 2018

EN DIRECTE Arriben els manifestants que han sortit de la plaça de Sant Jaume. "Els carrers seran sempre nostres", criden alguns dels assistents, que demanen la identificació als Mossos https://t.co/iL89iZCKvn pic.twitter.com/U9XjbwVGJA — NacióPolítica (@naciopolitica) March 15, 2018

Unes cinc-centes persones s'han concentrat aquest vespre davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia. L'ampli dispositiu policial dels Mossos ha impedit que els manifestants s'apropessin a l'edifici. Entre els concentrats s'han sentit crits d'"els carrers seran sempre nostres" i s'ha reclamat la llibertat dels presos polítics i la fi de la repressió contra l'independentisme.A la concentració hi han assistit alguns membres de la CUP com ara Carles Riera, Vidal Aragonès, Núria Gibert o Maria José Lecha. Alguns dels assistents han cremat fotos del rei Felip VI enmig de crits contra els Mossos que custodiaven l'edifici.Després, part dels manifestants s'han desplaçat cap a la Diagonal entre crits de "tallem la Diagonal". Des dels balcons s'han sentit cassolades a mesura que la comitiva avançava. Un cop han arribat, han tallat els quatre carrils centrals de l'avinguda entre crits de "vaga general" i "no hi som totes falten les preses".

