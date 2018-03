EUiA fa la primera proposta per definir la nova estructura dels «comuns»

Militants dels comuns durant l'arrencada de la campanya del 21-D Foto: Flickr Catalunya en Comú

Un any després de la seva creació, Catalunya en Comú afronta una de les seves grans assignatures pendents: endreçar el partit i posar les bases per a la seva implantació territorial . Abans d'encarar l'assemblea organitzativa prevista per al 22 d'abril, però, els partits que formen part de la confluència reten comptes davant la seva militància sobre quina és la proposta que posaran damunt la taula. La setmana passada ho va fer ICV , que ha constatat la preocupació dels càrrecs territorials per perdre pes en les confluències municipals i les discrepàncies sobre una línia política que un sector creu que hauria de defensar sense complexes el federalisme. Aquest dissabte és el torn d'EUiA, que busca exercir el paper de "punt de trobada" de quin ha de ser el model organitzatiu.Que la formació liderada per Joan Josep Nuet parteix d'una major sintonia amb la direcció de Xavier Domènech s'evidencia en el format de convocatòria. A la conferència dels ecosocialistes no va assistir cap dirigent de la cúpula dels "comuns" mentre que a la d'EUiA ho farà la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany. EUiA busca ser la pista d'aterratge per consensuar l'estructura definitiva del partit, el model de militància o el sistema per escollir els representants dels seus òrgans. Recull la seva proposta en el document presentat per Toni Salado, coordinador de Política Institucional i Programa.L'organització d'un partit no és de per si un procés senzill. Menys encara quan es tracta d'una confluència de formacions que provenen de tradicions diferents i que de moment no tenen previst dissoldre's. "Això és una transició més llarga del que inicialment pensàvem, però el ritme s'ha d'adaptar a tothom", asseguren fonts de la direcció dels "comuns". La proposta que fa EUiA, expliquen dirigents de la cúpula, és un model mixt entre la tradició organitzativa clàssica del moviment obrer i la tradició més nova que representen Podem i Barcelona en Comú. "Cal tenir una solidesa organitzativa i, a la vegada, ser més massius, més atractius", resumeix Nuet.Una de les primeres fites és resoldre com i qui forma part del cens dels "comuns". ICV i EUiA tenen militants que paguen quotes i amb un estatus superior al dels simpatitzants. Per contra, els partits de nou encuny han apostat per "comunitats obertes" a partir de registres on-line. La proposta que fan els de Nuet per a Catalunya en Comú és una "opció mixta". És a dir, que el cens sigui "transparent i verificable amb vincle amb el territori" però que, a la vegada, es valori la conveniència d'instaurar un sistema d'aportacions de caràcter voluntari. "La quota no ha de ser una barrera de participació política ni ha de suposar tenir més drets, però sí s'ha d'inculcar una cultura d'autosuficiència de la formació amb independència dels resultats electorals", argumenta el coordinador general d'EUiA.Hi ha certa unanimitat en la direcció dels "comuns" a l'hora de considerar que la coordinadora, el màxim òrgan del partit entre congressos, és "inoperativa". Els seus membres es van escollir per sufragi universal a l'assemblea del 8 d'abril de l'any passat. EUiA proposa en el seu document que s'estableixi que hi hagi una part fixa d'aquest òrgan que s'esculli en fases congressuals i una altra part que sigui triada en assemblees territorials i sectorials. També que l'assemblea, concebuda com a òrgan de màxima decisió, estigui composada per totes les persones que formin part del cens i no per un sistema més restringit de delegats com les organitzacions clàssiques.El mètode tria de l'executiva i la seva estructura també s'haurà de fixar. Els de Nuet posen dos models sobre la taula. El primer, el més "clàssic", és que la coordinadora triï el líder del partit i que sigui aquest qui faci una proposta d'executiva que finalment sigui avalada per l'assemblea. Es tracta, assegura el document, d'un model "més restringit" però que permet canvis a la direcció amb més facilitat. El segon, més "participatiu" però més "presidencialista", consisteix en què el coordinador general sigui escollit per sufragi universal de tot el cens i que aquest nomeni una executiva que hauria de ser avalat per l'assemblea o la coordinadora nacional. Una variable és que l'aspirant a liderar el partit es presenti a les primàries amb un equip, tal i com ja va fer Domènech a l'assemblea fundacional.Les primàries formen part de l'ADN del projecte. Però queda per determinar el model d'elecció dels càrrecs interns i externs. EUiA defensa que s'han de celebrar primàries sempre que hi hagi més d'un aspirant al càrrec i aposta especialment per les "primàries per equips" més que de candidats individuals. Les llistes planxa estan descartades. L'objectiu és avançar cap a un model de "suma proporcional" de candidatures a l'hora de confeccionar la cúpula en funció dels suports obtinguts per respectar la pluralitat. A debat queda si les primàries han de ser obertes a la ciutadania o als inscrits en funció també de la tipologia del càrrec que s'escull.El document planteja, però, que s'ha de tenir en compte que no és el mateix triar una llista municipal per governar una gran ciutat que per irrompre per primera vegada a un ajuntament d'un petit municipi. Ni una llista al Parlament o al Congrés que a un consistori. I és que, en paral·lel al model organitzatiu, el partit està posant les bases per implementar la confluència a nivell territorial."Ens volem presentar al màxim de llocs amb projectes per guanyar alcaldies", explica Nuet. La consigna general serà que tots els actors vagin junts, tot i que les confluències s'adaptaran en funció de la realitat de cada territori. Un procés que reconeixen que no serà fàcil.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)