JxCat pacta amb ERC tenir alternativa en 48 hores si Sànchez perd els recursos

Acord tancat i totes les mirades en saber qui serà president de la Generalitat. Aquesta és la situació actual de la negociació entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per formar Govern, segons fonts de les dues formacions consultades per. En aquest sentit, els de Carles Puigdemont i els republicans van signar dimarts al vespre una entesa per al disseny de l'executiu que inclou tretze conselleries, les mateixes que en l'anterior legislatura. En un principi havien de ser catorze departaments , però la manca d'acord en el que comportava crear noves conselleries -algun àmbit competencial havia de ser segregat- ha fet que es mantingui l'organigrama previ a l'aplicació del 155 En tot cas, la conformació del Govern depèn que s'esculli un president a qui la justícia permeti assistir el ple. Puigdemont ja no ho va fer en el seu moment i ara el Suprem li ho impedeix a Jordi Sànchez . Formalment, ERC pressiona perquè JxCat posi un altre nom sobre la taula -la secretària general republicana, Marta Rovira, ha assenyalat aquest dijous a Radio TeleTaxi que els membres de la candidatura de Puigdemont "demanaven temps, però el país també necessita un Govern que sigui efectiu i es posin a treballar"-, però el cert és que l'acord signat ja preveu el compromís per part del president exiliat de proposar un nou candidat en 48 hores en el moment en què quedi tombat l'últim recurs judicial de Sànchez per ser president de la Generalitat.De moment, el número dos de JxCat, de moment, està pendent que la sala segona del Tribunal Suprem resolgui el recurs que va presentar dilluns . La idea de la defensa és anar després al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg, que ha de resoldre en dos dies la petició, malgrat que les esperances són escasses. Avui mateix, el TEDH ha rebutjat dues peticions de particulars per permetre la investidura de Puigdemont a distància, vetada pel Constitucional En la llarga reunió que va mantenir JxCat dimecres a Brussel·les es va acordar mantenir Sànchez com a candidat , a l'espera de la resolució de les iniciatives judicials, i també es va intentar allunyar al màxim un escenari electoral que mai ha acabat de descartar-se del tot durant la negociació. De fet, segons diverses fonts consultades, hi va haver un moment, a mitjans de gener, que va estar damunt la taula la possibilitat de boicotejar la constitució del Parlament. Un dels factors clau per desbloquejar la legislatura és convèncer la CUP, que demana data i caràcter vinculant al procés constituent.Els anticapitalistes també estan molt pendents de veure qui és el tercer candidat que proposarà JxCat per la investidura. L'acord amb ERC fa que els republicans "no discuteixin" el nom que triï Puigdemont. L'opció de Jordi Turull ha perdut opcions en els últims dies, tot i que seria el més lògic en termes de Govern legítim i de llista electoral -va ser el 4 per Barcelona, darrere del president a l'exili, Sànchez i la ja exdiputada Clara Ponsatí-. Un dels factors que han influït en la pèrdua d'opcions és que Turull té el passaport retirat i no podria desplaçar-se a Waterloo per despatxar amb Puigdemont a la Casa de la República, on ja hi ha personal treballant pagat amb fonts privats.Pel que fa a la resta del Govern, la principal novetat en aquest repartiment, com va avançar aquest diari , és que Ensenyament passa a mans d'ERC, de manera que els republicans controlaran el 80% del pressupost social del futur executiu perquè també seguiran comandant Salut. JxCat controlarà sis conselleries -Presidència, Interior, Governació, Empresa, Cultura i Territori- més la presidència de la Generalitat, mentre que set departaments estaran en l'òrbita d'ERC, que ostentarà la vicepresidència. El més ben posicionat per ocupar-la és Pere Aragonès, malgrat que fonts consultades assenyalen que encara no es pot descartar al 100% la presència de Marta Rovira , secretària general d'ERC, en el Govern.Un dels factors que influeixen en la formació de l'executiu és quin serà l'equilibri entre el PDECat i JxCat -un representant de cada formació va segellar dimarts l'acord, junt amb els republicans-. Els primers tenien coll avall que es quedarien Ensenyament -hi volien situar Lluís Font, diputat i membre de l'executiva-, però finalment el departament se'n va a mans republicanes. Entre els noms que sonen amb força -i que tenen carnet de partit- per integrar-se al Govern hi ha Marc Solsona, Miquel Buch i Albert Batet. Els dos primers apareixen com a favorits per liderar Governació, malgrat que Buch tampoc es pot descartar per a Interior -pel on també sona l'ara president de la CCMA, Brauli Duart-, una conselleria de gestió complicada en aquesta legislatura i que JxCat va oferir a ERC en els primers estadis de la negociació posteriors al 21-D.Pel que fa a Cultura, el nom que sona amb més força és el de Laura Borràs, un dels fitxatges estrella de Puigdemont per a JxCat i que també ha aparegut en les travesses per ser presidenta en cas que Jordi Sànchez no pugui assumir el càrrec. Elsa Artadi, directora de campanya del president a l'exili i de la seva màxima confiança, té números per assumir Empresa i Coneixement. Jordi Turull aspira a repetir com a conseller de Presidència i portaveu, mentre que Josep Rull té intenció de continuar com a titular de Territori i Sostenibilitat. Són els càrrecs que ja ocupaven en el Govern legítim.Pel que fa a ERC, l'únic que previsiblement repetirà és Raül Romeva, en l'àrea d'Afers Exteriors, on té el compromís de reimpulsar les delegacions tancades pel 155 i el Diplocat. En canvi, Dolors Bassa no està tan clar que segueixi a Afers Socials, mentre que Carles Mundó ja va renunciar a seguir en política. Al seu torn, el director del Servei Català de Salut, David Elvira, agafarà segurament el relleu de Toni Comín a Salut, mentre que la diputada al Congrés Ester Capella sona per a Justícia. Pel que fa a Agricultura, una de les més ben posicionada és la directora general de Joventut, Marta Vilalta, de la demarcació de Lleida i dona. I és que un dels acords és que el Govern serà paritari, tant pel que fa a conselleries com secretaries generals i sectorials i direccions generals.

