Les «gasolineres» de gas natural per a vehicles es dupliquen en un sol any

Les estacions de gas natural es doblaran properament. Foto: Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa i SEAT s'alien per la mobilitat sostenible. Foto: Gas Natural Fenosa

El gas natural s'afiança com a alternativa als combustibles fòssils. Cada cop són més els conductors que opten per comprar un vehicle que funcioni amb gas natural en lloc de gasolina o dièsel. Els beneficis econòmics són evidents: el cost per quilòmetre d'aquest combustible surt un 50% més barat que la gasolina i un 30% més barat que el dièsel.Pel que fa als nivells de contaminació, aquests combustibles redueixen més d'un 85% les emissions d'òxids de nitrogen, i gairebé el 100% de les partícules en suspensió. Per això, els vehicles que utilitzen el gas natural com a combustible llueixen l' etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit, i es beneficien amb l'accés lliure al centre de les ciutats en episodis d'alta contaminació, amb incentius fiscals i bonificacions en zones d'aparcament regulat, entre d'altres.Aquests avantatges expliquen que l'any passat les vendes a tot l'Estat de vehicles i camions propulsats amb gas natural es van duplicar. Per abastir l'augment de demanda de carburant, Gas Natural Fenosa ha decidit ampliar en més de mig centenar el número d' estacions de subministrament de Gas Natural Comprimit (GNC) al conjunt de l'estat espanyol, fins arribar a un total de cent estacions públiques.“Accelerarem l'obertura de noves estacions de servei per reforçar la disponibilitat d'aquest combustible al mercat, per la demanda que estan experimentant els vehicles moguts amb gas natural”, afirma Daniel López, director general de Negocis Minoristes d'Energia de Gas Natural Fenosa. Algunes d’aquestes noves estacions es localitzaran a les demarcacions de Tarragona, Girona i Barcelona.La companyia energètica actualment està desenvolupant un pla de foment de la mobilitat amb l'objectiu de potenciar la utilització del gas natural com a combustible com a millor alternativa sostenible en front dels combustibles fòssils derivats del petroli. En aquest sentit, pren força l'aliança estratègica de la companyia energètica amb Seat, que contempla promoure el gas natural vehicular mitjançant projectes d'innovació, expansió de la infraestructura i promoció comercial conjunta de vehicles i combustible. Ara, a l’acord s'hi han incorporat les altres marques de la multinacional alemanya: Volkswagen, Audi i Skoda.“Són moltes les sinergies i oportunitats resultants d'aquest acord important. No en va, unim les estratègies i els recursos de Gas Natural Fenosa amb Seat i el Grup Volkswagen a Espanya per seguir promovent la utilització del combustible que és una alternativa real per aconseguir una mobilitat sostenible”, explica Daniel López a

