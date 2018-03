VÍDEO Els líders sobiranistes entonen l'«Estaca» a Plaça Sant Jaume

EN DIRECTE La plaça Sant Jaume s'emociona amb "L'estaca" de @lluis_llach per cloure l'acte de suport a Òmnium i als treballadors de la Generalitat https://t.co/RejL2NtmVy pic.twitter.com/ntJ2VanigX — NacióDigital (@naciodigital) 15 de març de 2018

Centenars de persones a Plaça Sant Jaume per donar suport a Òmnium Cultural. Foto: Adrià Costa

➡️ Aquesta tarda, acompanyats de la societat civil, les entitats i els partits mostrarem el nostre rebuig pacífic a aquest nou atac a les llibertats i denunciarem l'ús abusiu de la justícia espanyola. 🙌🏼 T'hi esperem!



📆 Avui

⏰18 h

📍Pl. St. Jaume (BCN). #TotsSomÒmnium pic.twitter.com/RpRAV0WxAc — Òmnium Cultural (@omnium) March 15, 2018

▶Davant la repressió, prou silenci!◀



📢 AVUI a les 19h concentració a Travessera de Gràcia. (BCN)



Diem prou a la persecució al moviment independentista: trenquem la falsa normalitat!



👉 Feu córrer la convocatòria! pic.twitter.com/BUAjdvbIqY — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 15, 2018

Concentració a la plaça Sant Jaume Foto: Adrià Costa



Carles Riera, a la plaça de Sant Jaume atenent els mitjans. Foto: Adrià Costa

⏩L'escorcoll de la seu d'@omnium i les detencions d'avui són un atac a la democràcia i a la voluntat popular.

Que ens deixin en pau!

Cal que siguem moltes.

Concentrem-nos a la Plaça Sant Jaume des d'ara mateix #SensePor pic.twitter.com/RPWrE07Mcf — CUP Països Catalans (@cupnacional) 15 de març de 2018

Centenars de persones han omplert la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per donar suport a Òmnium Cultural i als treballadors de la Generalitat després de l'ofensiva policial d'aquest matí, que ha acabat amb la detenció i posterior posada en llibertat del secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha fet una crida a la unitat -"que no vol dir uniformitat"- dels partits sobiranistes per fer front a la repressió de l'Estat i ha denunciat "una clara persecució política" contra l'independentisme. Mauri ha reclamat treballar plegats pels drets socials i la república i ha reiterat que el seu compromís amb Catalunya "és insubornable".A la concentració, que s'ha convocat amb escasses hores de marge, hi han assistit diputats i dirigents dels diversos partits independentistes, com ara Quim Torra (Junts per Catalunya), Carles Riera (CUP), Neus Munté (PDECat) o Alfred Bosch (ERC). Entre els manifestants s'han sentit crits de "Puigdemont el nostre president" i "ni un pas enrere" .Diversos col·lectius, entre els quals Òmnium Cultural, han fet una crida als ciutadans a concentrar-se aquesta tarda, a les 18 h, a plaça de Sant Jaume per protestar contra els escorcolls de la Guàrdia Civil d'aquest dijous en el marc de la investigació contra l'1-O que instrueix el jutjat d'instrucció número 13 i que ara ha posat el focus en la publicitat institucional del referèndum.El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que hi participarà. Segons fonts parlamentàries, Torrent tenia previst rebre a la tarda en el seu despatx d'audiències del Parlament representants d'Amnistia Internacional, però ha posposat la trobada al divendres a les 10.15 hores.L'acció de protesta ha estat convocada a la plaça Sant Jaume de Barcelona per Òmnium Cultural després que el jutge hagi advertit que no podia haver-hi concentracions davant la seu de l'entitat, i es preveu que hi hagi una àmplia representació del sector sobiranista. D'altra banda, els CDR han convocat també concentracions a les 19h davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia.Aquest migdia, desenes de persones s'han concentrat de manera espontània al davant del Palau de la Generalitat per protestar per l'operatiu policial. També hi ha assistit representats de la CUP, com Carles Riera.Amb els escorcolls d'aquest dijous, s'investiga un possible desviament de fons públics per al finançament del referèndum de l'1-O. La malversació de fons públics és un dels delictes que investiga el titular del jutjat 13, Juan Antonio Martínez Sunyer, dins de la causa, que també està oberta per rebel·lió, sedició, prevaricació, desobediència i revelació de secrets. El jutge manté les actuacions sota secret de sumari.

