Marcel Mauri denuncia una «persecució política» i crida a la unitat per fer front a la repressió

Dirigents del món independentista han participat de l'acte en suport d'Òmnium Foto: Adrià Costa

Centenars de persones a Plaça Sant Jaume per donar suport a Òmnium Cultural. Foto: Adrià Costa

Un grup de manifestants pujant per la Via Laietana Foto: Adrià Costa

Concentració a la plaça Sant Jaume Foto: Adrià Costa



Carles Riera, a la plaça de Sant Jaume atenent els mitjans. Foto: Adrià Costa

Centenars de persones han omplert la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per donar suport a Òmnium Cultural i als treballadors de la Generalitat després de l'ofensiva policial d'aquest matí, que ha acabat amb la detenció i posterior posada en llibertat del secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons. Entre els manifestants, crits i càntics a favor de la República i contra la repressió.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha fet una crida a la unitat -"que no vol dir uniformitat"- dels partits sobiranistes per fer front a la repressió de l'Estat. "Mentre la repressió no s'aturi, deixem de titllar-nos de covards, traïdors o hiperventilats", ha reclamat, i ha afegit que cal treballar "tots junts" per la conquesta de "la justícia social, els drets fonamentals i la República". "La democràcia només ens té a nosaltres, no ens fallem", ha insistit.Mauri ha denunciat una "clara persecució política" contra l'independentisme i, en concret, contra l'entitat sobiranista. "Per atacs que rebem, a Òmnium seguirem fidels als nostres principis, que són els grans consensos del nostre país", ha reivindicat. Així mateix, ha deixat clar el compromís de l'entitat amb el país: "Pretenen que callem, que abandonem, que ens rendim. No sabem que el nostre compromís amb el país és insubornable", ha conclòs.A la concentració, que s'ha convocat amb escasses hores de marge, hi han assistit diputats i dirigents dels diversos partits sobiranistes com ara Roger Torrent, Alba Vergés, Elsa Artadi, Quim Torra, Carles Riera, Xavier Domènech o Neus Munté, entre d'altres. Abans de començar els parlaments, alguns representants del món independentista han atès els mitjans. Torra, de Junts per Catalunya, ha mostrat el suport de la candidatura a Òmnium i als treballadors de la Generalitat i ha reiterat el seu agraïment als qui van fer possible el referèndum. "L'1-O no és cap crim", ha reblat.El president de l'ACM David Saldoni ha lamentat els registres del matí i ha denunciat "la repressió" a entitats com Òmnium. "Per intentar fer por davant d'un esclat democràtica com l'1-O", ha assegurat en declaracions als mitjans. En aquest context ha reivindicat la "llibertat per defensar lliurement les idees" al Parlament, als municipis i a les entitats sobiranistes.L'ha acompanyat Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, que ha estat escollit fa poques hores nou president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Cervera ha lamentat estrenar-se al càrrec de manera "trista" i ha demanat també que es posi fi a la "repressió policial". "Deixem de resoldre els problemes polítics a la judicatura, asseguem-nos, parlem, fem diàleg, no es poden perseguir les idees de tot un poble"D'altra banda, els CDR han convocat també concentracions a les 19h davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia. En cloure l'acte d'Òmnium, entre els assistents hi ha hagut crítiques per no haver anunciat, durant els Parlaments, la concentració dels comitès de defensa de la república. Un cop acabat l'acte de la plaça de Sant Jaume, un grup ha marxat en comitiva cap al barri de Gràcia, a la caserna de la Guàrdia Civil on aquest matí ha estat traslladat el secretari general Antoni Molons.Aquest migdia, desenes de persones s'han concentrat de manera espontània al davant del Palau de la Generalitat per protestar per l'operatiu policial. També hi ha assistit representats de la CUP, com Carles Riera.Amb els escorcolls d'aquest dijous, s'investiga un possible desviament de fons públics per al finançament del referèndum de l'1-O. La malversació de fons públics és un dels delictes que investiga el titular del jutjat 13, Juan Antonio Martínez Sunyer, dins de la causa, que també està oberta per rebel·lió, sedició, prevaricació, desobediència i revelació de secrets. El jutge manté les actuacions sota secret de sumari.

