Hisenda reclama 8 anys de presó per a un jugador del Reial Madrid

Els problemes amb la justícia de l'exfutbolista del Reial Madrid Xabi Alonso, van pel camí d'acabar en judici. L'element base, l'habitual: els drets d'imatges durant la seva etapa com a jugador actiu. L'Advocacia de l'Estat, representant de l'Agència Tributària, demana vuit anys de presó per tres delictes fiscals i un pagament de vuit milions d'euros entre multa i quantitat defraudada.



Alonso ha rebutjat un acord de conformitat i continua defensat a ultrança la seva innocència. Un acord d'aquest tipus, que conclou amb una multa i una pena que evitaria la seva entrada a presó, és una via habitual entre els futbolistes que tenen problemes amb Hisenda. És el cas de Mascherano, Alexis o Marcelo, entre d'altres.

L'Agència Tributària sosté que el migcampista espanyol va defraudar gairebé dos milions i mig d'euros, els quals els hauria d'haver tributat a Espanya com a IRPF. Entre el 2010 i 2012, quan era jugador del Reial Madrid, Alonso va ingressar 4,9 milions d'euros en una societat amb seu a Portugal. L'estratègia de defensa passar per mantenir de totes totes que la societat era legal i que estava declarada.

