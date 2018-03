La Paeria va pagar 3.500 euros al personal de seguretat de Ros en un viatge durant les vacances de Nadal

Àngel Ros i Fèlix Larrosa Foto: Òscar Sisteré

El personal de seguretat de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va cobrar 3.500 euros en concepte de dietes i allotjament durant les vacances de Nadal del 2017, en concret del 24 de desembre al 3 de gener. Segons s'extreu dels expedients de crèdit (les despeses 2017 sense dotació pressupostària), el consistori va pagar aquesta quantitat de diners als responsables de la seguretat del Paer en cap durant un viatge a Vielha.Ros va fer vacances durant la darrera setmana del mes de desembre i a inicis del mes de gener, per la qual cosa des de la Crida per Lleida s'assegura que aquesta despesa, que no estava prevista dins del pressupost, evidencia que Ros s'emporta els funcionaris quan està de vacances. Per aquest motiu, la formació ha indicat que ha votat en contra de la modificació de crèdit que ha presentat la regidora d'Hisenda, Montse Mínguez.La formació també ha citat altres despeses corrents que s’han pagat via modificació de crèdit: un concert de la Festa Major de setembre (5.000 euros), fons bibliogràfics i obra gràfica (7.000 euros), pagaments extres al servei de manteniment de Parcs i Jardins (40.000 euros) i al servei de neteja dels edificis municipals de Clanser (100.000 euros) o les retransmissions dels Plens ordinaris de Lleida TV i Ua1 (48.000 euros).

