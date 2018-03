La Conferència de Lliures: un hotel d'Amancio López, sense llaços grocs i dos «ex» del PP de Piqué

Prop de 300 persones s'han reunit per escoltar Fernández Teixidó. Foto: @elslliures

El partit Lliures, una de les sigles sorgides de la implosió de CiU, ha celebrat avui la seva III Conferència com a primer pas per preparar la seva maquinària de cara a les properes eleccions . Els "liberals", "centristes i humanistes", "catalanistes no independentistes", s'han convocat al World Trade Center de Barcelona, al Moll. Mentre s'iniciava l'encontre, els vaixells entraven i sortien del port. Potser l'indret s'ha triat per escenificar que no totes les navegacions porten a Itaca.Prop de 300 persones s'han reunit al Grand Marina per escoltar els missatges d'Antoni Fernández Teixidó i Roger Montañola, avui reforçats per l'acostament de Montserrat Nebrera, exdiputada del PP dels anys de Josep Piqué, i de l'exdirectiu del Barça Toni Freixa. Entre el públic predominava un perfil de vips de rostre "liberal", moltes corbates i pocs llaços grocs. De fet, potser només un...La Conferència ha aprovat una declaració que deixa clar que Catalunya s'encamina cap a l'abisme si el sobiranisme no recupera el seny i es forma govern de manera immediata. "posant punt final a un procés mal plantejat i nociu". Això i "renovar dràsticament el catalanisme polític", garantint "l'estabilitat, el progrés i l'entesa". La petjada empresarial en els actes i documents de Lliures sempre és evident, com les al·lusions insistents a la "propietat privada", que ja pocs partits polítics, per burgesos que siguin, expliciten tan clarament. Entre el públic, alguns representants de la burgesia nostrada, com Ramon Adell, vicepresident de Foment del Treball, o Xavier Ribó, exmembre insigne del patronat del Palau de la Música en els anys de Fèlic Millet, i marit de l'exdirectora general Rosa Garicano.Fins i tot el lloc triat rebla la imatge empresarialista del partit. Els "lliures" s'han trobat a l'hotel Grand Marina, de la cadena Hotusa, d'Amancio López, conegut empresari gallec. És un terreny càlid pels ambients empresarials. És un dels llocs preferits pel PP per celebrar convencions i nits electorals. López és un dels empresaris més propers a Mariano Rajoy.Certa o no, la brama que corria per l'hotel era que alguna ma patronal pot estar donant escalf, i potser no només moral, al projecte. Una frase de Fernández Teixidó en el seu discurs sembla corroborar-ho: "Tindrem finançament per a les campanyes".Entre les persones que s'han acostat a Lliures els darrers temps hi ha dos exdiputats del Partit Popular de l'etapa en què Josep Piqué dirigia la formació a Catalunya, Montserrat Nebrera i Jordi Montanya. Fitxats en el seu dia per l'exministre d'Exteriors per intentar oferir una imatge centrista del PP, amb la caiguda política de Piqué es va acabar també la seva trajectòria política. Montanya, que va presidir el PP a Lleida, està abocat ara a la implantació de Lliures a les comarques catalanes.També hi era, entre el públic, el periodista Ricard Fernández Deu, que va ser també diputat del PP. En definitiva, hi eren representants de totes les famílies que encara albiren per reviure un oasi que darrerament no els dona més que ensurts. Com deia un dels presents a la sortida, "tenim amics i suports, ara només ens falten els vots".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)