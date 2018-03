Graupera planteja a Puigdemont la proposta per Barcelona a les municipals del 2019

Jordi Graupera, al Dia de la Cambra a Vic. Foto: Adrià Costa

Avui he anat a veure el president @krls i li he explicat la proposta. També he enviat el text de dimarts a Cuixart, Sánchez, Junqueras i Forn. Demà veig Clara Ponsatí, i després Antoni Castellà. Fa dies, vaig explicar-ho a A. Bosch i a X. Trias. Tant de bo que tothom s'hi sumi. pic.twitter.com/Rkfcjvpcoa — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 15 de març de 2018

Jordi Graupera segueix abonant el terreny per presentar-se a l'alcaldia de Barcelona . Aquest dijous, segons ha revelat ell mateix a Twitter, s'ha reunit amb el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per plantejar-li la proposta que posarà oficialment en marxa dimarts vinent amb una conferència al Teatre Victòria. Graupera ja s'ha reunit amb Xavier Trias, principal cara visible del PDECat a l'Ajuntament, i amb Alfred Bosch, que ja ha estat escollit com a candidat d'ERC a les properes eleccions.La idea de Graupera és plantejar unes primàries obertes de tot el sobiranisme, més enllà de les sigles de partit. La plataforma Barcelona és Capital va enviar un correu el 9 de març per tal de sumar inscripcions a la conferència del periodista, filòsof i habitual en mitjans de comunicació. Des d'aquell moment, Graupera ha fet arribar el text de la conferència a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras, tots ells en presó preventiva. Clara Ponsatí, ja a Escòcia, i Antoni Castellà, líder de Demòcrates, també es reuniran amb ell al llarg dels propers dies.L'aparició de Graupera afegeix interès a la cursa oberta per l'alcaldia. El PDECat ha obert oficialment les primàries, en les quals la principal favorita és Neus Munté , exconsellera de la Presidència. El seu rival serà Carles Agustí , responsable de Govern Obert a la Diputació de Barcelona i líder del corrent Generació Llibertat.

