Noe Bail (Podem): «Si Domènech dona per feta la confluència, serà una OPA hostil a Podem»

Noe Bail va formar part de la direcció d'Albano Dante Fachin. Foto: Adrià Costa

"Per fer un Podem fort has de conèixer l'organització, com està el territori, la seva gent, els militants actius, els seus referents i garantir que les demanes territorials arriben a les institucions"

Noe Bail (Viladecans, 1978) és una de les tres candidates que, juntament amb el líder dels "comuns", Xavier Domènech, i la senadora Celia Cánovas, aspira a liderar Podem Catalunya. Llicenciada en Dret, Ciències Polítiques i màster en temes d'igualtat de gènere a Catalunya i a Suècia, qui va ser secretària de feminismes i coordinació interna a la direcció d'Albano Dante Fachin es presenta a les primàries amb el lema Som Podem Catalunya. Bail es defineix com a "feminista xarnega de la perifèria" i reivindica amb orgull els seus orígens en el moviment social feminista com a percussora de Radio Paca, una emissora digital de dones. Reivindica un Podem que se sustenti en les bases i el territori.- La decisió d'Albano de marxar va ser personal i la respecto. Jo vaig decidir no dimitir per responsabilitat política. Em feia càrrec de la coordinació interna i això implicava recursos humans, finances, acció institucional, coordinació executiva, de secretaries i del consell ciutadà. Tenia al meu càrrec un equip d'una desena de persones que van ser acomiadades, però no vaig voler marxar fins que no s'aclarís la part més humana. Vaig negociar la sortida d'aquestes persones amb la direcció estatal perquè fos tranquil·la i la veritat és que ens vam entendre. Però va ser dur, fa mal de recordar. Després, no vaig marxar del partit com van fer altres perquè considero que el meu espai polític és aquest. Encara que faci crítiques i que hi ha coses que no funcionen, és aquest l'espai pel qual jo vull lluitar.- Perquè vull construir un Podem per a la gent. Crec que amb la meva experiència a l'antiga direcció conec molt bé l'organització. Sé què li falta i què es pot millorar, quins són els punt febles i punts forts i com a secretària general puc fer un bon paper per construir una organització forta i cohesionada. He triat el lema Som Podem Catalunya perquè vull un partit territorial, feminista, que sigui des de baix i fet amb gent de Podem, que representi els cercles, que dia a dia estan lluitant des dels seus territoris al seu municipi.- Per fer un Podem fort, primer has de conèixer l'organització i com funcionen els cercles. I, sobretot, poder acreditar que vols un Podem fort. Això suposa haver recorregut els territoris, haver escoltat les seves problemàtiques i haver detectat que hi ha cercles que estan sota mínims. Especialment si tens ja un càrrec públic.- Jo dic el que jo conec i el que jo sé. Per fer un Podem fort has de conèixer l'organització, com està el territori, la seva gent, els militants actius, els seus referents i garantir que les demanes territorials arriben a les institucions. Per a mi tenir un Podem fort és tenir un partit amb veu pròpia. A mi m'agradaria saber si això es pot aconseguir quan una persona coordina dos partits. Em costa entendre que un partit tingui veu pròpia quan tu ets representant de dues organitzacions polítiques. No estic dient que Domènech no vulgui un Podem fort, però em pregunto com pot donar veu i fer un partit fort si ja en lidera un altre. Més enllà de la marca i de les cares, per tenir un Podem fort també cal destinar-hi recursos.- Doncs m'agradaria saber-ho. Podem ja existia quan ell va apostar per formar part d'un subjecte polític que representa que neix amb aspiracions de ser l'espai d'esquerres rupturista que no hi havia fins aleshores. Em costa entendre que sigui el líder d'aquest nou espai i ara es presenti per liderar una altra organització que va decidir en un moment donat no integrar-se a Catalunya en Comú però sí fer coalició. Podem no va dir que volgués anar sol sinó tenir veu i entitat pròpia.

Bail demana "neutralitat" a la direcció estatal de Podem. Foto: Adrià Costa

"Les bases no entenen i s'han pres molt malament que una persona que ja lidera un altre partit vulgui també liderar el seu"

L'aspirant a liderar Podem considera que cal conèixer el territori per ser secretari general. Foto: Adrià Costa

"Si Podem perd el seu origen no té sentit que continuï. Ha de tenir veu, presència i defensar allò per lo que va néixer"

Noe Bail avisa que Podem ha perdut il·lusió en els darrers mesos. Foto: Adrià Costa

- Hi ha un suport de Pablo Iglesias a Xavier Domènech evident des de fa temps. També Pablo Echenique va fer un tuit. En tot cas, espero que a partir d'ara es respecti el nostre protocol de neutralitat. Estic segura que a partir d'ara així serà, perquè a Podem defensem molt, sobretot, tres coses: el codi ètic, la democràcia interna i les primàries.- Doncs m'agradaria saber-ho. Jo respecto molt a Xavier Domènech. I a les bases, de forma general, no és que els agradi o no, no és un tema personal. Però no entenen i s'han pres molt malament que una persona que ja lidera un altre partit vulgui també liderar el seu. No hi ha cap problema amb que hagi estat el cap de llista ni amb el fet que sigui president del grup parlamentari. Això mai s'ha posat en dubte. El que preocupa és la no diferenciació entre un espai polític construït per un qüestió electoral i els espais orgànics.- Això ens diu tothom. Tots els que ens presentem ho fem per guanyar. És obvi que Domènech té focus mediàtic, que és el portaveu d'un grup parlamentari i que és l'aposta de Pablo Iglesias. Però al final aquí es debat si volem que Podem Catalunya continuï existint o no, quin partit volem i si realment volem que tingui possibilitats de governar o conformar-nos a ser residuals. Per ser residuals, no calia fer tot això.- Els estatuts diuen que perquè Podem es dissolgui ho ha de decidir l'assemblea ciutadana.- S'ha de conèixer la idiosincràsia interna del partit. A Podem tenim molt treballat el tema de les consultes a les bases. Crec que si una cosa he après durant aquest any és que les coalicions mal fetes a la llarga no són bones per a ningú. Quan s'han de crear espais polítics que representen diferents formacions polítiques cal assegurar que les veus i els projectes s'hi sentin a gust. Les unions d'esquerres s'han de fer respectant els ritmes i les diferents característiques de cada organització política. Hem de sentir tots que amb aquesta unió guanyem. Si dona per feta la confluència, serà una una opa hostil, perquè el que no ha aconseguit amb una negociació i amb una assemblea ho voldrà aconseguir directament entrant per dalt. Podem no vol negociacions de cúpula, ens caracteritza l'apoderament ciutadà.- Jo no em nego a que Podem formi part d'un espai ampli, però reivindico que tingui veu perquè és un actor polític com els altres que formen part de la confluència. No és només una marca o una cara. Si Podem perd el seu origen no té sentit que continuï. Ha de tenir veu, presència i defensar allò per lo que va néixer. Per confluir cal saber quines són les normes, els requisits, el codi ètic, el programa electoral i les demandes polítiques. I per a les candidatures municipals s'ha d'aclarir si poden ser més àmplies que la confluència sumant amb altres forces germanes d'esquerres a nivell territorial per poder configurar candidatures guanyadores. Tot això, òbviament, de forma coordinada i amb unes línies polítiques prefixades. Però ningú coneix millor que la gent del territori com es pot construir un espai guanyador.- S'ha perdut il·lusió. Portem un any molt dur i les bases han treballat molt. Sovint no es recorda que vam ser percussors de les 80 trobades territorials per crear Catalunya en Comú. Hem treballat molt per a un espai polític amb el qual teníem les nostres reserves perquè no es parlava de codi ètic ni de finançament. Al final vam sortir de la confluència i vam patir la pressió de la direcció política. La gent s'esgota. A tot això se suma una coalició electoral on es van escollir les persones sense primàries. Això desencanta. Puc entendre que hi havia pressa, però no pots excusar-te en el temps per no complir amb coses bàsiques de l'ADN del teu partit perquè esborres part de la identitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)