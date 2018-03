Celia Cánovas (Podem): «No és normal que Iglesias avali així Domènech»

"No pots fer la política catalana des de Madrid"

Celia Cánovas (Barcelona, 1966) és senadora d'En Comú Podem i ara aspira a dirigir Podem Catalunya, que ha encetat el procés de primàries. Cánovas demana neutralitat a la direcció estatal, que ja ha avalat la candidatura de Xavier Domènech, coordinador general de Catalunya en Comú. Domènech aspira a pilotar la formació lila per encaminar la confluència entre partits. La dirigent de Podem demana atendre la veu dels cercles, dotar la formació d'un projecte autònom decidit des de Catalunya i limitar l'aliança amb els "comuns" a les coalicions electorals, per atendre la diversitat de votants de l'esquerra alternativa.- En la primera executiva del partit, que va acabar deixant pas a la gestora, es consultava tot a Madrid. Després, en les primàries que va guanyar Albano Dante Fachin, potser es va cometre l'error de dividir-nos en moltes candidatures. Fachin va imposar-se després d'un gran treball previ amb els cercles, i es va guanyar la confiança de les bases. Però, des del meu punt de vista, el secretari general es va equivocar en moltes coses.- Sí. I també ha faltat, sobretot, un projecte polític per a Catalunya. Com que aquí no hi havia òrgans autònoms i estables, no es decidia. A això s'hi ha d'afegir que, des que vam néixer, hem anat encadenant eleccions. I ens ha impedit asseure'ns i reflexionar. No hem reflexionat sobre el que volem a Catalunya, no el que vol Madrid de Catalunya.- Crec que sí. No hem pensat en allò que volem. Podem no té un NIF propi, depèn de Podem estatal, però la conjuntura catalana és molt complexa. I no pots fer la política catalana des de Madrid. No es pot parlar de Catalunya sense viure a Catalunya, sense conèixer què es respira i de què es parla. No han fomentat aquesta autonomia ni lideratges que defensin aquesta idea de Podem per a Catalunya.- No. Ho he intentat, i no m'ha respost. No m'ha dit res.

- Pablo Iglesias és una persona molt enfeinada, i és difícil accedir-hi. Des que soc senadora, l'he vist tres o quatre vegades, puntualment, però mai m'hi he pogut asseure per parlar. Jo no sabia que Xavier Domènech es presentaria a les primàries. En això, vaig ser molt innocent, perquè li vaig oferir la meva col·laboració. Però no sabia que es presentava. També vaig intentar contactar amb Iglesias, via carta per correu electrònic, missatge a Telegram i trucada telefònica. Però no he rebut cap resposta. Tampoc l'he vist quan ha vingut a Barcelona.- No és normal. No hauria de ser normal. Pablo Iglesias és un company, hauríem de ser iguals a Podem. Ell, evidentment, és el secretari general, però al final és un company.- Crec que fa aquest moviment per fer més senzilla la integració amb els "comuns" sense cap mena d'oposició. No entenc que un senyor que és el coordinador d'un altre partit pugui ser secretari general de Podem. Som partits diferents. Amb quin criteri governarà els dos partits? On poses la barrera? Com sabem que Domènech defensarà els interessos de Podem i no els de Catalunya en Comú.- És un eufemisme. Fa un any vam estar a punt de confluir i, al final, no es va concretar. Va ser just l'abril passat. Si guanya Domènech, potser sí que es mantindran les estrcutures, però només serà una temporada. Si no hi ha separació efectiva, on és la independència?- No. La gran majoria no ho acceptarà. Només ho accepten els membres de la gestora, que no són tants, i els seus cercles afins. Però et passeges per altres cercles del territori, i la gran majoria no hi estan d'acord i es posen les mans al cap. I aquests cercles acabaran marxant.- No tan una escissió com que el partit s'integrarà en una altra formació. Si guanya Domènech, esclar. I això encara no s'ha concretat. Si passés, els cercles de Podem s'haurien d'inscriure en un altre partit. I els cercles, com a tals, desapareixeran, perquè és una fórmula que és pròpia de Podem.- La millor solució és la coalició electoral. Res més. Els dos partits tenim moltes coses en comú, però també representem electors diferents. Per això hem de treballar junts en escenaris electorals.- El company Iglesias pot opinar, però això ho ha de decidir Podem Catalunya. Així està recollit als estatuts, que s'ha de votar. Sempre se'ns ha dit que les qüestions territorials les decidiran les assemblees territorials.- No està respectant la seva imparcialitat. Com a òrgan estatal, màxima representació del partit, ha de ser neutral. I no estic faltant al respecte a ningú ni estic dient res estrany. I és indubtable que l'opinió d'Iglesias, el que ell digui, influirà en la decisió final.- Ara necessitem assentar-nos. Necessitem un òrgan de govern, un equip de persones, que treballin junts, pensant en el bé del partit. I començar a fer política per a Catalunya, pensant en les eleccions municipals i en els comicis catalans, quan n'hi hagi. I això ho hem de fer des de Catalunya.- Sí. Era molt crítica amb Fachin, perquè no hi veia una direcció política. Va prendre decisions contradictòries, per exemple, amb la confluència de Podem amb els "comuns", que finalment no es va concretar quan ell era secretari general. I va crear enfrontaments entre nosaltres, perquè no va atendre els debats interns. I això també va contrariar Pablo Iglesias. Fachin no va ser coherent.- Hem d'enfocar-ho d'una altra manera. Abans del referèndum hem de pactar una forma d'estat, i això s'ha d'acordar amb les forces polítiques estatals. El referèndum d'ha de fer, i ha de ser pactat, però ha d'incloure diferents preguntes, a tots els espanyols.- Si fos secretària general, hauríem de deixar clar que en una democràcia no hi ha espai per a la repressió. No és admissible en un estat de dret. Però també m'oposo al fet que s'infringeixin les lleis. El que no podem acceptar és que el PP continuï governant, i aplicant la seva ingerència en la justícia. Amb el PP, anem enrere. I això em fa por. No es pot empresonar així la gent i no es pot privar als dirigents independentistes del dret a participar amb normalitat en unes eleccions. És gravíssim.- Sempre que busquem el denominador comú entre tots. No puc compartir la idea de l'independentisme. S'ha demostrar que la via unilateral no era viable. Aquestes aliances serien possibles si hi hagués un punt de trobada. Ens ha quedat obsolet el model d'estat, però, des del meu punt de vista, la independència no és la solució. Serien molt bones certes unions conjunturals per expulsar el PP de les institucions. Si no fem això, no aconseguirem res.

