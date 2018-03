VÍDEO El missatge d'un dirigent del PDECat a Lluís Salvadó

El president del PDECat del Berguedà i regidor de l'Ajuntament de Casserres, Jordi Selga, no és la primera vegada que sorprèn a les xarxes socials. Aquest dimarts va penjar un singular missatge dirigit personalment al diputat d'ERC Lluís Salvadó. Ara fa uns dies va filtrar-se una conversa de Salvadó amb comentaris masclistes i xenòfobs , motiu pel qual Esquerra ha decidit expedientar-lo i diverses veus públiques n'han demanat la dimissió.Amb un discurs en què no dubta a llançar comentaris punyents a Salvadó i en què va més enllà del llenguatge políticament correcte, Jordi Selga assegura a l'ex-secretari general d'Hisenda que després de la conversa filtrada "una persona com tu que cobrava 85.769 euros anuals, poca cosa, no és digne de representar el Parlament de Catalunya" i "tampoc de donar veu al col·lectiu femení". A més, Jordi Selga li etziba un sorprenent comentari final.

