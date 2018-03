PortAventura obre les portes a una nova temporada el pròxim 23 de març

PortAventura ja ho té tot a punt per començar una nova temporada. El pròxim 23 de març, el complex torna a obrir les seves portes i ho fa presentant novetats com l'àrea infantil al parc de Ferrari Land.Aquesta nova àrea per als més menuts inclou cinc noves atraccions i se sumaran a les 11 que ja tenia aquest parc dedicat a l'escuderia italiana. En concret, les noves atraccions seran "Juny Xarxa Force", que es tracta d'una adaptació infantil de la muntanya russa del parc; "Kids Tower", és una torre de rebot i caiguda lliure de 9 metres; "Champions Race", que simula la conducció d'un Ferrari i "Crazy Pistons", dues atraccions inspirades en el moviment dels pistons d'un motor.Això no és tot. A banda, PortAventura World té previst arrencar la temporada amb novetats a PortAventura Park. Enguany estrenarà la casa de Woody Woodpecker, i donarà la benvinguda a un nou personatge en la seva atracció Sèsam Aventura, que es coneixerà com a Big Bird.

