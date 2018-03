Guàrdies civils investigats per l'1-O provenen de la caserna on el fill de Tejero va celebrar el 23-F

Aquest dimecres, amb motiu de les declaracions dels cinc guàrdies civils citats a declarar com a investigats per les càrregues de l’1-O a la Ràpita, va transcendir per primer cop algunes pistes sobre la procedència dels agents que van colpejar els votants rapitencs. Tots cinc van declarar des de Valdemoro (Madrid) i han facilitat una mateixa adreça de notificacions, la del Colegio de Guardas Jóvenes Duque de Ahumada, ubicat a la caserna de la Guàrdia Civil d’aquestsa localitat madrilenya.Els cinc agents investigats pertanyen a l'Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS) de la Guàrdia Civil del GRS (Grup de Reserva i Seguretat) 1 de Valdemoro. No es tracta d’una caserna qualsevol, aquí, el tinent coronel Antonio Tejero Díez excap del GRS Valdemoro i fill del colpista, hi va organitzar l’any 2014 una sonada paella i exhibicions de material i vehicles de la Guàrdia Civil per commemorar l’aniversari del cop d’estat del 23-F de 1981 que va encapçalar el seu pare.En la última d’aquestes celebracions, que li va costar el càrrec, hi van assistir precisament l'extinent coronel Antonio Tejero Molina, condemnat a 30 anys de presó per l'assalt al Congrés dels Diputats, i altres implicats en l'intent. Tejero Jr. va ser destituït de manera fulminant poc abans que el cas fos destapat per El País , però el Ministeri de Interior no va trigar en ascendir-lo poc després a coronel.L'ARS de la Guàrdia Civil , divisió a la qual pertanyen els cinc guàrdies civils investigats per les càrregues de l’1 d’Octubre a la Ràpita, es tracta d’una unitat “especialment concebuda, preparada i organitzada per complir la seva missió específica de prevenció, manteniment i, si escau, restabliment de la seguretat pública”. També pot prestar col·laboració en casos de “greu risc, catàstrofe o calamitat pública”, tal com es descriu a la pàgina oficial de la Benemèrita.El Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, on s’envien les notificacions judicials a aquests cinc agents, és el Centre d'Ensenyament que prepara “els fills del cos” per a les proves selectives per a l'ingrés a la Guàrdia Civil i imparteix la formació tècnico-professional per a la incorporació a l'Escola de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil. Està ubicat en la mateixa comissaria de Valdemoro.

