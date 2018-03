Ramon Rovira presentarà un nou programa informatiu a 8TV

Canvis a 8TV . A partir del 16 d'abril, la cadena apostarà fort per la informació, amb noves incorporacions i continguts, segons informa La Vanguardia Una de les principals novetats serà el nou espai La nit a 8TV, que presentarà Ramon Rovira, director general audiovisual del Grup Godó. Es tracta d'un programa que abordarà aspectes clau de la informació, amb entrevistes, cara a cara, tertúlies i connexions en directe, en un format “àgil i entretingut”. La nit a 8TV comptarà amb opinadors i periodistes de La Vanguardia i RAC1. Durarà gairebé dues hores: de les 20.55 a les 22.45 h.Pel que fa al programa 8 al dia, seguirà presentat per Jordi Armenteras però es reformularà. Començarà a les 19.30 h amb un avanç informatiu, amb els principals titulars del dia. Llavors s'ampliaran els temes i s'incorporarà un espai de meteorologia, amb Abel Queralt i Mònica Usart. A les 8, prendrà el relleu la informació esportiva.El matí també hi haurà canvis. De 6.00 a 9.45 h, la cadena emetrà l'àudio d'El món a RAC1, dirigit per Jordi Basté. A la pantalla hi apareixeran des de mapes de meteorologia fins a imatges de càmeres del Servei de Trànsit i de l'Ajuntament de Barcelona.

