El Suprem torna a denegar l'assistència als plens a Junqueras i Sànchez

​El Tribunal Suprem ha desestimat els recursos d'apel·lació que van presentar Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, contra l'auto del jutge instructor Pablo Llarena, que va denegar-los la possibilitat de sortir de la presó per assistir als plens del Parlament. El motiu, segons l'auto, és el risc de reiteració delictiva. D'aquesta manera, en l'escrit dictat per la Sala del Penal de l'alt tribunal, es considera que la decisió del jutge és encertada, ja que els dos són "presumptes coautors" d'un delicte de rebel·lió contra l'Estat, i estan sent investigats per tenir un "rellevant protagonisme i, fins i tot, un liderat carismàtic" en la voluntat de fracturar la sobirania espanyola.Tots aquests factors, indica la resolució firmada pel magistrat Alberto Jorge Barreiro, "constribueixen a incrementar el risc de reiteració delictiva" i a "desencadenar possibles mobilitzacions públiques" que podrien afectar, segons considera el Suprem, la "convivència ciutadana" i alterar "la pau social".Malgrat que en l'auto es reconeix el dret a la participació política, tal com va intentar defensar Junqueras en la seva al·legació, en aquest cas el magistrat recorda que l'expresident de la Generalitat està investigat, precisament, per "instrumentalitzar-la" en funció dels seus interessos, "vulnerar greument la Constitució" i "desobeir de forma reiterada i en ostentació pública" les resolucions dels tribunals.Per tot això, el Suprem considera que la presó provisional esdevé l'única manera "d'evitar el risc de reiteració delictiva", tenint en compte que la majoria de delictes pels quals se'ls acusa van ser realitzats en diverses ocasions, i no poden considerar-se fruit d'una "mala interpretació" o "malentès" dels límits de la seva funció parlamentària. "[Els delictes] van ser dilatats en el temps, degudament planificats i orientats a una ruptura estructural de l'estat de dret i la convivència social", assegura el tribunal.A més, han recordat, el tipus de permisos penitenciaris que han demanat no es poden justificar per acudir al ple del Parlament, sinó que estan previstos per situacions extraordinàries de la vida privada i familiar dels presos. Sànchez sortirà de la presó aquest dimarts per defensar el recurs presentat contra la decisió de Llarena d'impedir-li acudir al ple on hauria de ser investit president de la Generalitat. La vista tindrà lloc, després que hagi conclòs el termini donat per la sala a les parts.

