L'AMI crida a ampliar l'independentisme per implementar la república

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha escollit aquest dijous el nou president durant l’assemblea general que s’ha celebrat a Tàrrega. Es tracta de l’alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, que agafa el relleu de Neus Lloveras, la presidenta sortint que va renunicar al càrrec el passat mes de gener.En el seu primer discurs com a màxim responsable de l’entitat, Cervera ha posat en valor els resultats de l’1-O i ha cridat a ampliar la base independentista arreu de Catalunya per fer efectiva la república catalana. Cervera, que ha rebut 197 vots a favor i tres abstencions, ha carregat els neulers contra un govern espanyol “que està disposat a tot” i la seva política repressiva contra el país, i ha clamat a favor de la unitat municipal per cosir la societat davant els atacs de Madrid.Cervera no s’ha volgut poscionar, però, en relació a la investidura del president de la Generalitat i ha recordat que l’objectiu de l’entitat és el de “cohesionar el municipalisme”. En aquesta línia, el nou president de l’AMI tampoc s’ha mullat sobre unes eventuals noves eleccions al país, per bé que ha recordat que encara hi ha temps per abordar l’elecció del president de la Generalitat.

