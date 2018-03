L'ambaixador britànic diu que no li consten contactes amb el govern espanyol sobre Ponsatí

Clara Ponsatí i Carles Puigdemont, durant la roda de premsa a Brussel·les Foto: NacióDigital

L'ambaixador del Regne Unit a l'estat espanyol, Simon Manley, ha assegurat en una conferència organitzada per el CIDOB que no li consta que hi hagi hagut contactes entre els governs dels dos estats pel que fa la presència de la consellera Clara Ponsatí a Escòcia Preguntat sobre la possibilitat d'extradició de Ponsatí, el diplomàtic ha dit que creu que "de moment no hi ha una ordre de detenció europea", i que, per tant, "no és una pregunta jurídica en aquests moments".En una conferència sobre els efectes del Brexit, el diplomàtic ha assegurat que espera "reforçar la relació comercial amb Catalunya i Espanya" després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Referint-se a les preferències de les empreses britàniques, el diplomàtic ha explicat que el que els hi interessa és "posar-ho el més fàcil possible a una catalana que treballi aquí i vulgui traslladar-se a la filial al Regne Unit".Manley assegura que estan "parlant i escoltant empreses catalanes i espanyoles" per conèixer les seves principals preocupacions en relació amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Aquestes, diu, són evitar barreres, obstacles i tràmits burocràtics, i poder atraure talent d'arreu.

