Estrasburg rebutja dues peticions de particulars per permetre la investidura de Puigdemont

Carles Puigdemont, a l'hemicicle del Parlament. Foto: José M. Gutiérrez

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat dues peticions que demanaven mesures cautelars per poder investir Carles Puigdemont com a president. Segons ha avançat El Español i ha confirmat l'ACN, Estrasburg va rebutjar el 8 i el 23 de febrer dues sol·licituds que demanaven al tribunal que adoptés "mesures immediates" per suspendre la decisió del Tribunal Constitucional del 27 de gener que prohibia qualsevol investidura a distància, ja fos per via telemàtica o per delegació.Les peticions de mesures cautelars, registrades per Eulàlia Camps i Daniel Rosés, es van fer en virtut de l'article 39 del reglament del tribunal, que preveu que es puguin dictar mesures provisionals d'obligat compliment per l'estat implicant. Segons informació del TEDH, les mesures provisionals s'apliquen només en circumstàncies "excepcionals", quan hi ha un risc imminent de "dany irreparable".Els exemples més habituals d'aplicació d'aquest tipus de mesures són aquells que suposen una amenaça a la vida d'una persona o a la prohibició d'un tractament mèdic. És a dir, el tribunal únicament pot dictar una mesura provisional contra un estat membre quan, després d'haver examinat tota la informació rellevant, consideri que el sol·licitant corre un risc real de dany greu i irreparable si la mesura no s'apliqués.

