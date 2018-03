La Fiscalia demana detenir Puigdemont i retirar-li el passaport si viatja a Suïssa

| 6 comentaris Ferran Casas

El diputat de JxCat afirma que el 27-O s'havia de "defensar la República" perquè era "un moment de revolta i no s'hi podien posar límits" | Admet que "pesa com una llosa" el 47,5% dels vots i que ara toca "eixamplar la base amb un procés constituent de debò, sense jugar més amb les paraules" | Torra avisa que unes noves eleccions "tenen molt risc perquè no serien fruit de cap imposició sinó del desacord"