Concentració a plaça Sant Jaume per protestar contra els escorcolls de la Guàrdia Civil

VÍDEO Desenes de persones es concentren a plaça Sant Jaume per denunciar els escorcolls i exigir la llibertat dels presos polítics https://t.co/ypx8o9ggIM pic.twitter.com/JAn7i4Y7mY — NacióDigital (@naciodigital) 15 de març de 2018

Concentració a la plaça Sant Jaume Foto: Adrià Costa



Carles Riera, a la plaça de Sant Jaume atenent els mitjans. Foto: Adrià Costa

⏩L'escorcoll de la seu d'@omnium i les detencions d'avui són un atac a la democràcia i a la voluntat popular.

Que ens deixin en pau!

Cal que siguem moltes.

Concentrem-nos a la Plaça Sant Jaume des d'ara mateix #SensePor pic.twitter.com/RPWrE07Mcf — CUP Països Catalans (@cupnacional) 15 de març de 2018

Diversos col·lectius, entre els quals els CDR i la CUP, han fet una crida als ciutadans a concentrar-se a la plaça de Sant Jaume per protestar contra els escorcolls que la Guàrdia Civil està duent a terme aquest dijous en el marc de la investigació d'un presumpte desviament de fons públics per al finançament de l'1-O, i que ja s'ha saldat amb un detingut.A través d'un missatge a Twitter, els cupaires demana als ciutadans que s'apleguin "ara mateix" a la Plaça Sant Jaume. "Que ens deixin en pau! Juntes aturem la repressió!", s'exclamen els cupaires en una piulada a Twitter. La Guàrdia Civil ha entrat a primera hora del matí al domicili particular del secretari de Difusió de la Generalitat, Xavi Molons, i posteriorment s'han traslladat al seu despatx, al Palau de la Generalitat.Amb els escorcolls d'aquest dijous, s'investiga un possible desviament de fons públics per al finançament del referèndum de l'1-O. La malversació de fons públics és un dels delictes que investiga el titular del jutjat 13, Juan Antonio Martínez Sunyer, dins de la causa, que també està oberta per rebel·lió, sedició, prevaricació, desobediència i revelació de secrets. El jutge manté les actuacions sota secret de sumari.Paral·lelament, els agents de la Guàrdia Civil també han entrat a la seu d'òmnium Cultural, on han retingut els seus treballadors a l'interior així com membres de la direcció de l'entitat, i han bloquejat els correus electrònics i n'han canviat les contrasenyes, segons han informat des de l'entitat. En aquest cas, no han escorcollat cap domicili particular dels membres de la Junta Nacional.

