​El govern de Colau avisa que un «no» al tramvia hipoteca la transformació «radical» de la Diagonal

El tramvia elimina el trànsit de la Diagonal a l'altura de la plaça Neruda. Font: Ajuntament de Barcelona

La Diagonal sense transformar a l'altura de la plaça Neruda. Foto: Ajuntament de Barcelona

Mapa del primer tram de tramvia entre Verdaguer i Glòries. Font: Ajuntament de Barcelona

La pressió del govern d'Ada Colau sobre ERC perquè no bloquegi el tramvia segueix ben viva . El director del projecte, Pere Macias, ha advertit aquest dijous que el vot al projecte de la prolongació d'aquest transport per l'avinguda Diagonal "condiciona" que es pugui endegar "la transformació radical" d'aquesta artèria de Barcelona. En opinió de Macias, el pròxim ple del 23 de març està en joc tirar endavant "un canvi molt revolucionari que fa possible una nova mobilitat urbana" o bé mantenir "el model de primacia del cotxe", cosa que implicaria treballar en un nou projecte, segons ha asseverat.El govern ha convocat els periodistes per mostrar els detalls de la urbanització del primer tram d'extensió del tramvia, el d'entre la plaça de Glòries i Verdaguer, o sigui, en paraules del mateix Macias, "el que la ciutat perdrà" si no hi ha una majoria a favor del projecte en el pròxim ple. Es manté el criteri general que ja fa mesos que Colau havia avançat de reduir al mínim la circulació de cotxes en benefici del tramvia, els vianants i els ciclistes, i l'exponent màxim d'aquest canvi és a l'altura de la plaça Pablo Neruda, allà on la Diagonal es troba amb Aragó.En aquest espai hi arriben a haver una quinzena de carrils de circulació per als cotxes, i amb el projecte del tramvia s'eliminarien per complet els de la Diagonal, cosa que implicaria passar de 15 a 10 carrils, mantenint-se només els d'Aragó. En total serien dues illes de la Diagonal sense trànsit rodat, entre els carrers Sardenya i Lepant –tot i que Marina passa pel mig i sí que mantindrà el pas de cotxes-. A més, entre Lepant i Padilla només hi haurà un carril limitat a 30 km/h en direcció Besòs. Segons el director de Model urbà, Ton Salvadó, això suposa "un acte de reparació d'un greuge històric" amb aquest punt de la ciutat, on justament a més hi ha una escola, la Ramon Llull.Els dos directius de l'àmbit urbanístic de l'Ajuntament no han estalviat les paraules grandiloqüents a l'hora de defensar el projecte del tramvia, que s'allargaria inicialment entre Glòries i el carrer Girona. És una mica més enllà que el passeig de Sant Joan, com se sol indicar habitualment, i el motiu és que es vol que la parada de Verdaguer coincideixi amb l'entrada al metro de la línia 5. El tram incorpora tres parades (Monumental, Sicília i Verdaguer), i suposarà una inversió d'uns 98 milions d'euros, aproximadament la meitat del que costarà el projecte fins a Macià, però aquesta segona fase s'ha deixat sine die Macias ha considerat que és "de sentit comú" estendre el tramvia en dues etapes per no tenir empantanegats amb obres gairebé quatre kilòmetres d'avinguda, i ha defensat iniciar el projecte per l'extrem de Glòries perquè ja està en transformació – amb la construcció del túnel viari que s'ha de reactivar de forma imminent - i perquè els barris del Besòs tenen la "necessitat" de millorar la connexió amb la resta de la ciutat. El tram de tramvia entre passeig de Sant Joan i el carrer Girona tindrà una configuració provisional a l'espera d'abordar la segona fase del projecte, i fins a Glòries se succeeixen diverses configuracions.En general s'elimina la circulació de cotxes del tronc central de l'avinguda, i s'expulsa als laterals, amb algun tram on queda restringida a un sol carril i en una sola direcció. En el tram de Lepant a Glòries es respecta la configuració com a rambla, i els dos carrils del tramvia es bifurquen i van adossats a costat i costat de la rambla. Una altra de les novetats més importants és que el carril bici passa a ser bidireccional i de dos carrils per banda, i a la zona de la rambla arriba a compartir l'espai amb un carril de circulació de cotxes limitat a 10 km/h.A Glòries, la parada del tramvia se situarà davant del Disseny Hub, tindrà un disseny singular –amb una pèrgola fotovoltaica- i hi convergiran quatre direccions en tres línies. Es canviarà la configuració actual, de manera que els trens que baixin des de Verdaguer arribaran a Glòries i alguns continuaran per Gran Via i d'altres cap a Diagonal Mar. A més, es crearà un servei llançadora fins a Wellington. La plaça es convertirà en un gran intercanviador on, a més de la línia 1 del metro, es poden agafar els busos urbans i nous d'interurbans. Els plans de futur en l'àmbit del bus metropolità també s'han avançat aquesta setmana Macias ha advertit del fet que els tràmits pendents per fer el tramvia, com l'aprovació definitiva de l'estudi informatiu per part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), no tiraran endavant sense el vistiplau del pla del 23 de març, on es votarà un protocol de l'Ajuntament amb l'ATM sobre el projecte. Ha defensat que aprovar l'estudi informatiu és necessari perquè després l'Ajuntament, que avançarà tot el finançament encara que l'actuació ferroviària no li correspongui, pugui aprovar els projectes aquest abril i licitar les obres abans de l'estiu.El director del projecte s'ha mostrat optimista i assegura que es trobaran "fórmules" que faria possible que finalment ERC es pronunciï a favor, però a hores d'ara els republicans no donen símptomes de canviar de posició de cara al ple. Independentment de si hi ha o no tramvia, l'estudi informatiu i la redacció del projecte ja ha costat uns 2 milions d'euros, al que cal sumar-hi altres conceptes per fer-se una idea de l'import que ja ha suposat l'aposta, com el fitxatge del mateix Macias l'abril del 2016 per liderar-la.

