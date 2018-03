Salut dona per finalitzada l'epidèmia de la grip després de més de dos mesos

El departament de Salut ha informat aquest dijous que dona per finalitzada l'epidèmia de grip després de més de dos mesos. En la darrera setmana els casos de grip han baixat notablement fins als 75,72 casos per 100.000 habitants, xifra que està per sota del llindar epidèmic establert per aquesta temporada, que és de 109,4 casos.Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), la taxa de síndromes gripals ha disminuït en tots els grups d'edat. Pel que fa a ingressos greus pel virus de la grip, entre el 5 i l'11 de març se n'han produït 11 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada un total de 1.168. A més, el 63,8% no estaven vacunats.Durant la setmana del 5 a l'11 de març, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 70.929 urgències, de les quals 8.278 han requerit ingrés hospitalari (11,67% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han augmentat un 4,86% i els ingressos hospitalaris han augmentat un 1,97%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2017, l'activitat urgent ha augmentat un 0,5% i el nombre d'ingressos ha augmentat un 5,9%.Del total de les urgències ateses als hospitals, el 78,33% són pacients adults (55.557), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (15.358). En relació amb la setmana anterior ha augmentat un 6,58% el nombre de pacients pediàtrics i un 4,4% el de pacients adults.Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 27.163 visites de nivell de prioritat I, II i III, que representen un 38,3% del total de les urgències, la mateixa proporció que la setmana anterior.Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 5 a l'11 de març, s'han atès un total de 731.968 visites, un 4,3% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 706.663 s'han fet als centres d'atenció primària i 25.305 al domicili del pacient.

