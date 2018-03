«Toys 'R' Us» preveu tancar les tres botigues que té a Catalunya

La cadena de botigues de joguines Toys 'R' Us ha anunciat la intenció de tancar totes les seves botigues a l'estat espanyol, així com d'altres països, com els Estats Units, França, Polònia o Portugal, entre d'altres. Així ho avança aquest dijous el rotatiu nord-americà The Wall Street Journal , que assegura que la firma ha traslladat als treballadors la intenció de tancar els seus establiments, amb la possibilitat, però, de vendre el negoci.La cadena té 53 establiments i 1.600 treballadors a tot l'Estat. A Catalunya té tres botigues: a Badalona, Sant Quirze del Vallès i Sant Boi de Llobregat.Segons el diari, el màxim responsable de l'empresa, David Brandon, ha comunicat aquest missatge als treballadors a la seu central, a Wayne (Nova Jersey), una mesura que només als Estats Units afectaria més de 700 establiments i podria suposar la desaparició de fins a 33.000 llocs de treball.El negoci també es liquidaria a Espanya, així com a França, Polònia i Austràlia, i preveu vendre les seves operacions a Canadà, Europa Central i Àsia. De tot plegat, però, la firma no n'ha fet cap comentari oficial, però sí que ha confirmat el tancament de les botigues al Regne Unit, deixant al carrer unes 3.000 persones.A tot el món, Toys 'R' Us compta amb unes 1.600 botigues i amb aproximadament 60.000 empleats, una xifra que es dispara a més de 100.000 durant el període nadalenc. De confirmar-se el seu tancament, la cadena de botigues de joguines posaria fi a més de mig segle d'operacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)