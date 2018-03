El compte enrere dels Jocs Mediterranis: 100 dies per a la inauguració

El Palau d'Esports encara està en obres Foto: Jonathan Oca

Només queden 100 dies. Sí, només 100 perquè la ciutat aculli els esperats Jocs Mediterranis Tarragona 2018. L'esdeveniment esportiu, que se celebrarà del 22 de juny a l'1 de juliol, comptarà amb la participació més de 4.000 esportistes de 26 nacionalitats acompanyats per més de 1.000 tècnics esportius. Per altra banda, es comptarà amb més de 3.500 voluntaris que formaran part de l'organització.Les més de 270 proves esportives no es disputaran només a la ciutat. L'organització compta amb 15 subseus, repartides entre la demarcació de Tarragona (Reus, Salou, Vila-seca, Cambrils, El Vendrell, Altafulla, Constantí, Torredembarra, Calafell, El Morell, La Pobla de Mafumet, Valls i La Selva del Camp) i Barcelona (Barcelona i Castelldefels).L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, assegura que l'impacte dels Jocs Mediterranis serà d'uns 900 milions d'euros. A més, el batlle destaca que l'Ajuntament ha invertit 12 milions d'euros (gràcies a una operació de crèdit aprovada pel plenari) però ha rebut més de 60 milions en inversions.Aquestes inversions han anat destinades a la famosa Anella Mediterrània, la remodelació del velòdrom i també del poliesportiu de Camp Clar, l'estadi d'atletisme, el complex Sant Jordi -que havia d'acollir proves dels Jocs però amb l'ajornament s'ha traslladat a la TAP-, la reforma de la TAP, les millores al Nou Estadi, la piscina olímpica i la joia de la corona, el Palau d'Esports. Alguns equipaments clau, com el Palau o la piscina, encara estan en fase de construcció però es preveu que puguin estar enllestits cap al maig.Arribar fins aquí no ha estat fàcil, gens. Cal recordar que l'ombra de la incertesa sempre ha sobrevolat aquests jocs, fins a tal punt que el dia 7 de novembre del 2016, Ballesteros i el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, van afirmar el que era un secret a veus, que els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 es convertien oficialment en Tarragona 2018. El motiu que va empènyer l'organització a ajornar l'esdeveniment esportiu va ser la manca de pressupost, ja que els 9 milions d'euros de pressupost operatiu i els 3 per la piscina no havien arribat.Ara sembla que ja no hi ha marxa enrere i que segur que sí que se celebraran, com va afirmar Íñigo Méndez de Vigo, en una visita al Nou Estadi. El ministre d'Educació, Cultura i Esport va treure pit del compromís de l'estat espanyol amb els Jocs Mediterranis, recordant que l'aportació total a l'esdeveniment esportiu és de més de 15 milions d'euros. En aquella ocasió, va afirmar que el fet d'ajornar els Jocs un any va ser una decisió "encertada", que va servir alhora per "agafar més força i més finançament".

