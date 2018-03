El PP i Cs es queden sols i la derogació de la presó permanent segueix endavant

❌ El #Pleno rechaza las alternativas de @GPPopular y @CsCongreso a la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que propone la derogación de la prisión permanente revisable. pic.twitter.com/Lv68JsqGMy — Congreso (@Congreso_Es) 15 de març de 2018

La iniciativa del PNB per derogar la presó permanent revisable seguirà el seu curs al Congrés dels Diputats després de rebutjar-se aquest dijous al ple les esmenes a la totalitat del PP i de Ciutadans que pretenien mantenir aquesta màxima pena que va instaurar el govern de Mariano Rajoy el 2015, quan tenia majoria absoluta.En la votació, els textos alternatius del PP i de Ciutadans han estat rebutjats pels 178 diputats del PSOE, Units Podem, ERC, PNB, el PDECat, Compromís i Bildu, entre d'altres. El ple ha votat i desestimat els textos alternatius presentats pel PP i Ciutadans almenys fins que el Tribunal Constitucional (TC) es pronunciï al respecte. Els populars defensen ampliar els supòsits de la seva aplicació; mentre que el partit d'Albert Rivera pretén endurir els requisits per accedir a permisos i beneficis penitenciaris.El debat ha estat seguit, a la tribuna de convidats, dels pares de Diana Quer i de la nena Mari Luz Cortés, la tia de Yeremi Vargas, la presidenta de l'Associació Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruíz, així com els familiars del càmera José Couso o els pares de Marta del Castillo i Sandra Palo.A partir d'ara, la mesa del Congrés haurà de decidir si se segueixen ampliant els terminis d'esmenes a l'articulat de la iniciativa del PNB. En principi, els principals grups són partidaris de no accelerar la tramitació fins que es pronunciï el TC.

