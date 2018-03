Puigdemont reacciona enfurismat als escorcolls de la Guàrdia Civil a Palau i Òmnium

Presons preventives, violència policial, amenaces, escorcolls... La repressió espanyola s'ha situat entre el maccarthisme i l'intent de vexació permanent a les nostres institucions. Prou!



Tot el suport a @omnium i als treballadors del @govern #LlibertatPresosPolítics 🎗 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 de març de 2018

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha fet costat aquest dijous a Òmnium i al Govern davant dels nous escorcolls relacionats amb l'organització de l'1-O . "La repressió espanyola s'ha situat entre el maccarthisme i l'intent de vexació permanent a les nostres institucions. Prou!", s'ha exclamat Puigdemont a Twitter.La Guàrdia Civil ha detingut el secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, acusat de malversació de fons públics, en una nova operació contra l'1-O. Els agents escorcollen per ordre judicial des de primera hora el seu domicili i el despatx que ocupa al Palau de la Generalitat, així com també la seu d'Òmnium Cultural. L'operació, dirigida pel jutjat d'instrucció número 13 que investiga els preparatius del referèndum, gira a l'entorn de la publicitat de l'1-O. Fonts judicials, però, apunten que l'ordre només preveu escorcolls.A la seu d'Òmnium, la Guàrdia Civil ha retingut set treballadors en una sala, així com membres de la direcció de l’entitat. Els agents han intervingut els correus electrònics del personal i han canviant les seves contrasenyes, segons ha informat Òmnium.

