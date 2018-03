Manuel Valls rep un correctiu de la germana per participar a la manifestació de SCC

Manifestants espanyolistes a la plaça Sant Jaume Foto: Ivan Giménez

Estaré debajo de las piedras !! #Llibertatpresospolítics !!

Manuel Valls encabezará domingo la manifestación de Societat Civil en Barcelona @lavanguardia https://t.co/4EpJWcIXk4 — Giovanna Valls (@GiovannaValls) 15 de març de 2018

Manifestant espanyolista a Barcelona Foto: Adrià Costa

Hi ha caps de setmana per a tots els gustos, per anar a la neu o per anar a la platja, i des de Societat Civil Catalana n'han impulsat un de particular: el "cap de setmana constitucionalista". Serà els dies 17 i 18 de març a Madrid i Barcelona i servirà per amarar-se de seny i constitucionalitat amb un to "lúdic i festiu", segons ha explicat el president de l'entitat espanyolista José Rosiñol.A la cita a Barcelona ja han confirmat l'assistència l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo i l'exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas, segons ha informat El Periódico.La presència de Manuel Valls ha tingut, de nou, la reacció familiar de part de la seva germana Giovanna. "Estaré sota les pedres!!", ha escrit en una piulada, tot demanant la llibertat pels presos polítics catalans.Aquesta no és la primera vegada que Giovanna Valls carrega contra el seu propi germà. A finals d'octubre l'ex-primer ministre francès ja va rebre diversos correctius per la seva posició al voltant de la relació entre Catalunya i l'Estat. Aleshores, va aplaudir l'aplicació de l'article 155 i la seva germana va etzibar-li: "No ho entenc. Cor trencat. Però que ningú li ha dit mai qui son aquests? no comparteixo gens. Cor trencat. M'indigna i no puc dir més".A Barcelona s'hi farà una manifestació per denunciar el "manteniment de la gran mentida del procés sobiranista". Així, segons el vicepresident Ález Ramos, es farà una crida per "un govern nou per a tots els catalans, no només per als independentistes i deixi enrere el malson del procés separatista".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)