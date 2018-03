Puigdemont acusa l'Estat de promoure la «vexació permanent» de les institucions catalanes

Ya no reconocemos como nuestro a este Gobierno fascista y a este

Estado de Desecho. Tampoco a la Fiscalía que afina, la Injusticia

Española, al Tribunal Inconstitucional, el Tribunal Supremo y a

sus marionetas que aporrean viejecítas. No tením por ......Los que

están más asustados son los corruptos. Ven como el chollo que

tienen con Cataluña se les está acabando. Desde la imposición, no

hay negociación posible. Ya estamos hartos de insultos, amenazas,

esquilme, retórica, limosnas y promesas incumplidas. Los catalanes

que trasladaron sus empresas fuera de Cataluña o que abrieron

cuentas en Fraga y han trasladaron su dinero allí son los grandes

empresarios y votantes del Partido Podrido, una pandilla de

incultos que temen perder sus ahorros. Que se vayan para nunca más

volver. Éramos españoles y ahora ya sólo somos catalanes. Estos

prepotentes se lo han ganado a pulso. Quitaron competencias a los

Mossos d'Escuadra para proteger el Palacio de Justicia de Barcelona

y ahora se las vuelven a dar, despues de echar a Trapero. Olé por

los "demócratas". Estamos muy emocionados, el 26-12-2017

miles de policías que trajeron aquí para evitar que votaramos el

1-O y dejaron más de mil heridos se fueron. Ahora solo falta que

echemos a los del Partido Podrido, sus Socioslistos y al Falangito.

No pararemos hasta librarnos de estos fascistas y corruptos.

Som República !!*!!