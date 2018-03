Meritxell Serret i Txell Bonet participaran en una conferència a la seu de l'ONU a Ginebra

Meritxell Serret està a Brussel·les Foto: ACN

La consellera d'Agricultura del Govern legítim, Meritxell Serret, i la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, participaran dimarts vinent en una conferència que se celebrarà a Ginebra en el marc de la 37a sessió ordinària del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.Serret i Bonet intervindran a la taula "Vulneracions de drets fonamentals a la Unió Europea: el cas català" com a "víctimes de la repressió", segons ha informat ERC en un comunicat. També participaran en una altra taula l'advocada Rachel Lindon -de l'equip de juristes que han portat el cas de Sànchez, Cuixart i Junqueras a l'ONU- i l'eurodiputada Lynn Boylan, membre de la plataforma Diàleg UE-Catalunya.El mateix dimarts tindrà lloc també al Consell de Drets Humans de l'ONU una conferència sobre "El dret a l'autodeterminació en el segle XXI", moderada per l'eurodiputat d'Esquerra Jordi Solé, que n'ha estat l'organitzador. En aquest cas hi participaran Nicolas Levrat, professor de la Universitat de Ginebra; Jaume López, professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; i Alfred De Zayas, expert independent de l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides sobre la Promoció d'un Ordre Internacional Democràtic i Equitatiu.Per a Solé, cal fer ús de "tots els altaveus internacionals possibles" per denunciar "la repressió política, la persecució judicial i la vulneració de drets fonamentals que està tenint lloc a Catalunya".Cuixart i Serret coincidiran a la ciutat suïssa amb Carles Puigdemont, que també s'hi traslladarà per participar en dos debats, diumenge i dimecres

