El Ballet de Bordeus porta la «bellesa única» d'«El Messies» a Terrassa

És una de les grans peces del repertori musical de tots els temps, amb una melodia que forma part de la memòria de la cultura occidental. És El Messies de Händel i aquest cap de setmana arriba al Centre Cultural Terrassa, espai que ens ofereix l'oportunitat de gaudir d'aquest clàssic etern des d'un nou punt de vista, unint les notes musicals amb la dansa de l'aclamat coreògraf argentí Mauricio Wainrot , l'encarregat de donar cos i vida a la peça.L'adaptació vol expressar a través de la dansa "l’elevació espiritual i la bellesa de l’obra de Händel", tal i com explica el propi Wainrot, en una proposta "musical i plàstica, de línies pures i formes diàfanes" protagonitzada pel Ballet de Bordeus. Els ballarins, vestits de blanc, esdevenen un símbol més de la puresa que cercava l'autor, aconseguint "apaivagar l'ànima i embriagar els sentits al mateix temps", en un espectacle d’una "bellesa única i singular".Inspirat pel magnífic oratori de Händel que comprèn la vida completa de Jesús, el coreògraf argentí Mauricio Wainrot va crear la primera versió d'El Messies el 1996 pel Ballet Reial de Flandes. Va realitzar una coreografia més extensa que l'anterior pel Ballet Nacional Chileno el 1998, i finalment va fer una tercera versió que va ser estrenada pel Ballet Contemporani de Sant Martín de 1999. Wainrot agafat el misticisme de la peça original i construeix una obra que transforma els estats de ànim de la música en moviment.El Messies és un ballet d’estil neoclàssic que incorpora elements contemporanis sobris i minimalistes en l’escenografia, el vestuari i la il·luminació, tot transformant l’escenari en un veritable cel. Wainrot va utilitzar 34 dels 53 temes d'El Messies de Händel per a la seva versió en ballet amb el famós cor de l'Al·leluia. En total, són prop d'un centenar d'artistes els qui participen en aquesta obra: 29 ballarins, l’Orquestra Cambra de Terrassa 48 i la Coral Cantiga.Patrimoni francès heretat de Lluís XIV, el Ballet de l’Òpera Nacional de Bordeus està considerat una insígnia de la cultura francesa i és portador d’una història i estil inconfusible. Fidel al seu passat artístic, a principis de la dècada dels noranta del segle passat va obrir la seva herència clàssica per donar pas a la modernitat a través de coreògrafs de renom. El director és Eric Quilleré.El Messies del Ballet de Bordeus en adaptació de Mauricio Wainrot es pot gaudir aquest cap de setmana en programació doble: dissabte 17 de març a les vuit del vespre i diumenge 18 de març a les sis de la tarda, a l'escenari del Centre Cultural Terrassa. L'obra té una durada d'una hora i un quart i preus que van des dels 22 als 35 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)