La Generalitat compleix amb el dèficit marcat per Hisenda en l'any de l'1-O

Oriol Junqueras. Foto: Adrià Costa

La Generalitat va complir amb l'objectiu de dèficit marcat pel ministeri d'Hisenda en l'any més intens del procés, que va culminar amb l'1-O i la declaració d'independència. En concret, el dèficit de l'administració catalana va ser del 0,58% davant del 0,60% que va fixar el govern espanyol per a les comunitats autònomes. Les dades definitives no es coneixeran fins que les faci públiques la Intervenció General de l'Estat.En relació al 2016, la Generalitat ha reduït el seu dèficit en 0,34 punts (677 milions), passant del 0,92% (1.974 milions) obtingut l'any passat al 0,58% actual (1.297 milions). Si s'agafa com a referència l’any 2010, en què el dèficit va assolir un màxim històric del 4,48% (9.100 milions), l'ajust supera el 85%, amb una reducció de 7.803 milions en termes absoluts.L'any passat, segons les dades que ha fet públiques la conselleria d'Economia -liderada per l'empresonat Oriol Junqueras- el 2017 les finances de la Generalitat presenten una situació de "superàvit estructural primari", és a dir, que descomptant "l'efecte del cicle econòmic sobre les finances de la Generalitat i el pagament d’interessos", els comptes catalans es troben en superàvit.És el segon any consecutiu que l'administració catalana tanca l'exercici amb superàvit estructural primari, un fet molt rellevant ja que, d'acord amb el pacte d'estabilitat i creixement de la UE, la variable estructural dels comptes públics "constitueix un element essencial per a l'estabilitat pressupostària dels estats".

