VÍDEO «La ruta de l'atzar» de l'Steve, el nou fenomen viral sobre el turisme a Catalunya

L'Agència Catalana de Turisme ha obtingut un gran reconeixement internacional. El festival de cinema turístic de Berlín, The Golden Gate, ha premiat l'espot "La ruta de l'atzar", un audiovisual on es mostren diferents emplaçaments del país on llueix el seu encant i la seva màgia.L'espot va ser el primer anunci que es va emetre a TV3 després de les campanades. Aquest vídeo és una mostra més que val la pena viure, veure i sentir la " Catalunya Experience ".El vídeo explica la història de dues noies que recullen una llibreta que li ha caigut a l'Steve, un músic de carrer, al terra d'una estació. La llibreta mostra una ruta pels llocs més emblemàtics de Catalunya, un fet que les dues joves aprofiten per posar en pràctica una visita turística arreu del país.El vídeo ha tingut un gran ressò a les xarxes socials i s'ha convertit en un vertader fenomen viral.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)