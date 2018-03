Estudiants protesten a la Secretaria d'Universitats per exigir una rebaixa de les taxes

Els estudiants, concentrats Foto: Twitter Arran Sabadell

Desenes d'estudiants es manifesten aquest dijous al matí davant la Secretaria d'Universitats i Recerca per exigir al Govern una baixada del 30% de les taxes universitàries i l'equiparació dels preus de graus i màsters. Segons els Mossos d'Esquadra, alguns dels concentrats s'han encadenat i la Via Laietana està tallada des de les vuit del matí. Els estudiants també s'han mobilitzat per protestar pels "obstacles i les desigualtats" que pateixen, que, segons denuncien, "s'han agreujat" amb l'article 155.Els manifestants llueixen pancartes on es poden llegir lemes com: "Aquests no són preus públics". El líder dels comuns Xavier Domènech, la portaveu de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, les joventuts d'ERC i la formació independentista Arran han donat suport a la protesta.

